إعفاء السعوديين من التفتيش بمطارات أميركا في 2014

كشف المتحدث باسم سفارة الولايات المتحدة في الرياض، مفيد الديك، عن موعد بدء تفعيل اتفاقية "المسافر الموثوق به" الموقَّعة مؤخراً من قِبَل وزير الداخلية في المملكة، الأمير محمد بن نايف، والجانب الأميركي، والتي تسمح للسعوديين المترددين باستمرار على أميركا بحق الإعفاء من الانتظار في طوابير طويلة داخل صالات المطارات ونقاط التفتيش في الولايات المتحدة، وذلك في شهر يونيو من العام 2014، مضيفاً أن المملكة هي الدولة العربية الوحيدة التي استحقت الحصول على هذه الميزة لمواطنيها، بالإضافة إلى دول من قارتي أوروبا وآسيا، بحسب ما نشرته صحيفة "الشرق" السعودية.

من جانب آخر، أوضح الديك أنه لا يوجد سعوديون على اللائحة الأميركية السوداء، مؤكداً "تجاوزنا أزمة 11 سبتمبر 2001، وتخلصنا من شوائبها كلية".

ورفض الديك القول إن الولايات المتحدة تحرم بعض المتقدمين بطلبات دخول الأراضي الأميركية من التأشيرة بسبب زياراتهم دول الثورات أو لأسباب سياسية، وشدد على أن أميركا لا تنظر إلى عقيدة أو مذهب أو انتماء، وهي توافق على منح التأشيرة للمتقدم في ثلاث دقائق، ومن خلال الإجابة عن ثلاث أسئلة، غير أنه لفت إلى رفض القليل من طلبات الحصول على تأشيرة لكون المتقدمين دون السن القانونية، وهو ما يفرض مرافقة ولي الأمر عند استخراج التأشيرة، وفقاً للقوانين السعودية.