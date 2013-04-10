الأول من نوعه: مسؤولون مع وجهاء النيجيريين في مكة

في بادرة هي الأولى من نوعها، اجتمع نحو 500 من وجهاء الجالية النيجيرية المقيمة بمنطقة مكة المكرمة للتعاون مع الجهات الحكومية. شارك في الاجتماع قنصل جمهورية نيجيريا، بناء على دعوة مدير عام فرع وزارة الخارجية السعودية بالمنطقة. جاء الاجتماع بعد تدخل خادم الحرمين الشريفين، وإيقاف حملة ترحيل العمالة المخالفة لقوانين الإقامة، ومنح مهلة ثلاثة أشهر لإعانتهم على تصحيح أوضاعهم.

اللقاء عقد في قاعة للأفراح بحي الطندباوي في مكة، وخرج بعدد من التوصيات التي تؤكد ضرورة مد جسور التعاون بين الجهات الأمنية والمسؤولين لمخاطبة عقول أبناء الجالية الإفريقية، وتوعيتهم بالأنظمة، وإفهامهم أن الهدف من تطبيق النظام هو مساعدتهم وحماية أمن المواطن والمقيم والزوار والمعتمرين. وأبدى ممثلو الأحياء التي يقطنها أبناء الجالية استعدادهم لإيصال الرسالة، وحث الناس على التعاون، وتجنب جميع أشكال المخالفات التي ترتكب، منها ظاهرة التسول والبيع العشوائي في الطرقات. وألقى الداعية موسى عبدالله هوساوي موعظة بليغة باللغتين الهوسا والعربية، تناولت ضرورة الحفاظ على حرمة البلد الحرام وعدم الوقوع في المخالفات.

وحث القنصل العام لجمهورية نيجيريا، السفير أحمد عمر، في كلمته الجالية النيجيرية على الالتزام بالأنظمة في المملكة، وتعهد بمكافحة الظواهر السلبية، مثل التسول، الذي يهين كرامة الإنسان ويسيء لسمعة بلاده.

أما السفير محمد أحمد طيب، مدير عام فرع وزارة الخارجية، فقد ألقى كلمة رحب فيها بأبناء الجالية النيجيرية، "هذه الجالية التي نرتبط بها بعلاقات قديمة قدم التاريخ، وأن الهدف من تصحيح أوضاع المقيمين هو حماية مصالح المقيمين، ليس فقط حماية أمن السعودية وحماية المواطنين، لأن حياة الفوضى هي بيئة خصبة للجريمة، وبيئة خصبة لجميع المنكرات" .

وقال: "إن أبناء الجالية النيجيرية أتى أجدادهم وآباؤهم إلى بلاد الحرمين الشريفين لمجاورة البيت الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظهر منهم العلماء والأساتذة، وأنا أتشرف شخصياً أن أكون من بين الطلاب الذين تلقوا تعليمهم في المرحلة الابتدائية والمتوسطة على أيدي معلمين من أصول نيجيرية".

وأشار طيب إلى الجالية النيجيرية قائلاً: كل ما تطلبه منكم حكومة المملكة العربية السعودية هو احترام الأنظمة، واحترام نظام الإقامة، واحترام قدسية هذا البلد الحرام، ولا بد أن نتعاون حكومة وشعباً، مواطنين ومقيمين، لا فرق بين مقيم ومواطن، فجميعنا في مجتمع واحد".