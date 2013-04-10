ثمانيني سعودي يخطف الأنظار في "الجنادرية"

خطف مُسنٌّ سعودي من منطقة عسير الأنظار بعد مشاركته في مهرجان الجنادرية للعام الـ28 على التوالي.

وشارك حسن بن سالم العطريز، البالغ من العمر 80 عاماً، في النسخة الأولى من المهرجان عام 1986 وحتى اليوم، وهو يسعى في كل مشاركاته لتعريف الزوار بتراث وتاريخ ظهران الجنوب التي ينتمي لها.

ويجيد العطريز مختلف فنون الشعر الشعبي، وكشف عن أنه أصدر ديوانين شعريين، وأنه يحرص على لبس الزيّ القديم المتمثل في الثوب الواسع.



وأكد أن مشاركاته المتعددة في الجنادرية أكسبته خبرات واسعة ما أسهم في نقلها لزوار قرية عسير التي تحفل بالعديد من الألوان والفنون الشعبية المتوارثة.