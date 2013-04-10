حريق كبير في مستودع للإطارات في جدة

نشب حريق كبير في مستودع ضخم للإطارات جنوب محافظة جدة، وعمدت فرق الدفاع المدني إلى إخماده.

وكانت عمليات الدفاع تلقت بلاغاً عن نشوب حريق في مستودع لإطارات السيارات، بحسب ما أشارت صحيفة "الحياة".

وفور تلقي البلاغ توجهت إلى موقع الحادث فرق متنوعة الاختصاص بقيادة مدير الدفاع المدني في جدة، العميد تركي الحارثي، وبدأت فور وصولها في محاصرة الحريق، والتأكد من عدم وجود محتجزين.

وذكر المتحدث الإعلامي للدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان الغامدي، أن تسعة فرق متنوعة الاختصاص باشرت تطويق الحادث، وبدأت فور وصولها في محاصرة النيران المشتعلة في المستودع، ومنع امتدادها لمستودع مجاور له للأجهزة الكهربائية. كما شدد على أن المعلومات المبدئية تشير إلى عدم وجود إصابات، فيما لا تزال أسباب الحريق غير معروفة.