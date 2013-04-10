دلوها على شارع !!

عندما ناقش مجلس الشورى مؤخراً أداء وِزارة النقل، تعرض لانتقادات حادة وبخاصة من النساء الأعضاء. فالعالِمَة السعودية المعروفة (حياة سندي) طالبت بأنْ يدلّـها أحدٌ» على شارع واحدٍ تنطبقُ عليه مواصفاتُ السلامةِ العالمية» (صحيفة الحياة،14 جمادى الأولـى 1434هـ، الصفحة الأولـى) والدكتورة حمدة العنـزي رأت» أنّ الطُّرقَ هي الأسوأُ منذ 12 عاما، ولا يوجد تطبيق للتصنيف العالمي للمقاولين».

كان بودي أنّ أدل الدكتورة «حياة» على الشارع، والدكتورة «حمدة» على المقاول العالمي، إلا أنّ جهليَ، يجعلنـي أرجو من أيّ مسؤول في وِزارة النقل، الرد على هاتيْن المداخلتيْن، فالقضية قضية طُرُق ما زال بعضها يُعَدُّ خطراً بالِغاً، إذ لم يَمُر أسبوع واحد إلا وتقرأ أو تسمع عن ضحايا: الرجالُ يقضُون في أثوابـهم، والنساءُ في عباءاتـهن، ولكل شيء سببٌ أو أسبابٌ، ومِن المهم معرفتُها.

أخذ الناسُ يهـرشون رؤوسهم ويتساءلون: هل الوطنُ الحبيبُ أقلّ دول العالَم دخْلاً ؟ أليست فيه مشروعات تنموية طموحة، رصدت لـها الحكومة بلايين الريالات ؟ هُمْ يسألون لأنّ قلوبَـهم على وطنهم، وهُمْ يَرَوْن من حولـهم مجتمعات يعيش أفرادُها وجِلِين، خائِفين، لا يـهدأُ لـهُمْ بال.

حسب خُطة التنمية التاسعة (الحالية) فإنّ شبكة الطُّرق الوطنية نالت «دعماً مالياً كبيراً من خلال برنامج فائض إيرادات الميزانية، الذي أمرَ به خادمُ الحرمين الشريفين، حيث خُصِّص للقطاع ما نسبته 14،5 بليون ريال، ضمن المراحل الثلاث لـهذا البرنامج « فيما أشارت الـخُطة نفسُها إلـى أنه « يجري إعدادُ دراسة لإنشاء شبكة طُرُق بديلة، لتسهيل عملية الوصول وتقريب المسافات» ومع ما طالبت به الـخُطّة من ضرورة « تحسن أداء هذا المرفق الأساس من مرافق النقل» فإن كثيرا من الناس يردِّدون في مجالسهم العامة والخاصة: قلّ أنْ يوجد طريقٌ في مأمنٍ من الحوادث ، وما يُتَدَاولُ في المجالس العامة والخاصة، وأخيرا في مجلس الشورى، يتطلب توضيح ما إذا كان توظيفُ أموال الدولة في الطُّرق، أتـى بمرود إيجابـي وفعّال، يزيلُ القلق الذي ينتاب بعض الناس، أم أنّ الأمر لا يعدو عدم مبالاة، في طُرق يفترضُ أن لا ترتفع فيها حوادث السّيْر، وما يترتب عليها من ارتفاع مهول في أعداد الوفيات المقلقة، والإصابات الجسيمة.

أختمُ برأي للكاتبِ السعودي المعروف (فوّاز عزيز)» إذا لَمْ تُفَكِّر وِزَارة النقل، بتحمُّل مسؤولياتـها تجاهَ طُرُق الأطراف، وتقدير حياة الإنسان، فلا أقلّ مِن أنْ تفكّرَ بإنشاء مقابرَ، قُرْبَ تحويلات طرُقها المتهالِكة، والأرقامُ الماليةُ المرصودةُ لمشروعاتـها، تكشفُ أنّ مقاولـي الطُّرق الأغنى، بينما طرُقُنا الأفقرُ بين المشروعات التنموية» ( صحيفة الوطن، 17 جمادى الأولـى 1434هـ، الصفحة الأخيرة).

*نقلاً عن "المدينة"