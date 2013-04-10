ضبابية سياسات التعليم

تقوم المنظمات الحكومية والأهلية على سياسات واضحة تمثل الإطار العام لأداء أعمالها وبرامجها ومشاريعها وتبقى المنظمات تسير في سلم الترقي والإنجاز كلما كانت تلك السياسات واقعية ومنطقية ومرنة وكلما كانت المنظمة ملتزمة بسياساتها ومحدثة لها ومطورة إياها وأيضاً كلما كانت السياسة العامة للمنظمة خاضعة للمراجعة والقياس بأدوات علمية ومحكات مستقلة لا تخضع للشخصنة ولا للارتجال وليس للهوى ولا للمصالح اليها من سبيل.

وبعد هذه المقدمة دعونا نضرب مثالاً بسياسة التعليم ، وبين يدي الآن الطبعة الرابعة الصادرة في عام 1416 للهجرة، وسياسة التعليم هذه قد تم اعتمادها بقرار مجلس الوزراء الموقر برقم 779 في 16/ 9 / 1389 للهجرة وهذا يعني أن عمر هذه السياسة قريب من خمس وأربعين سنة أي ما يقرب من نصف قرن، ولا أعلم نسخة محدثة لها حتى يوم الناس هذا ومن كان لديه علم فليعلمنا مما علمه الله، نصف قرن عمر سياسة التعليم في عالم يموج بالمتغيرات ذات الايقاع السريع والفاعل، وعلى هذا فإما ان تكون وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي تسيران على سياسة عمرها نصف قرن وتلك فاجعة القرن أو أنهما تسيران دون سياسة واضحة ما يجعل كل ادارة عامة وزارة مستقلة داخل الوزارة ونتيجة لهذا يحدث الكثير من التضارب والتجارب والتعارض والمحصلة ادنى من أن تذكر او انهما يحدثان السياسات بعيداً عن الميدان الذي هو المحك الفعلي والمختبر الحقيقي لأي سياسة أو قرار.

السياسة التي بين يدي الآن تقع في ست وأربعين صفحة تشتمل على تسعة أبواب هي بالترتيب الاسس العامة التي يقوم عليها التعليم غاية التعليم وأهدافه العامة أهداف مراحل التعليم التخطيط لمراحل التعليم أحكام خاصة وسائل التربية والتعليم نشر العلم تمويل التعليم أحكام عامة.

قارئي الكريم دعنا الآن نأخذ نماذج من هنا وهناك في الباب الثالث (أهداف مراحل التعليم) الفصل الرابع (المرحلة الثانوية وأهدافها) الفقرة 104 نجد هذا النص) اعداد الطلاب للجهاد في سبيل الله روحياً وبدنياً)، هذا هدف واضح من أهداف سياسة التعليم وأهدافه في المرحلة الثانوية ومعلوم أن الهدف لابد له من سائل ونتائج ومؤشرات قياس وتغذية راجعة وكلام طويل فيما يتعلق بصناعة الاهداف يعرفه المخططون وإذا ناقشنا هذا الهدف ببساطة كان السؤال الاول، ألا يزال قائماً في سياسة وزارة التربية والتعليم إعداد الطلاب للجهاد روحياً وبدنياً وأي جهاد وجهاد مَنْ؟ ثانياً: ما هي وسائل تحقيق هذا الهدف وما هي طرائق تفعيله؟

ثالثاً: ما وسائل قياس تحقق هذا الهدف؟ وما هي دلائل تحققه؟ وما هي نسب تحققه؟ ورابعاً: اذا كان هذا الهدف لطالب الثانوي فماذا يكون الهدف الذي يليه وينبي عليه فيما يخص الطالب الجامعي لأن المفترض في الاهداف ونتائجها أنها تراكبية ينبني بعضها على بعض؟ خامساً: لو تم مراجعة التعليم هل سيبقى هذا الهدف ولم ام سيحذف ولماذا؟

في صفحة اربعين الحديث عن الوسائل العامة، وهي المكتبات والكتب والصحف والنشرات، وتوقفنا هناك قبل نصف قرن ولا يزال الحديث عن إنشاء المكتبات علماً بأنها قد ذهبت منذ زمن لوزارة الثقافة ولم يعد لوزارة التربية علاقة بها ولا تزال منصوص عليها في سياسة التعليم، وكما قلت سابقاً هناك تسعة ابواب يستحق كل باب منها وقفة في مقال وعسا الله ان ييسر ذلك وإلى لقاء.