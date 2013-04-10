قائد حافلة يخاطر بحياة 6 طالبات ويساهم في إشعال حريق

تجاهل قائد حافلة تقل 6 طالبات أوامر رجال المرور والدفاع المدني، بعدم عبور طريق ممتلئ بالديزل، تسرب من ناقلة بترول عقب انقلابها بجوار الإستاد الرياضي بجازان، مغامراً بحياته وحياة الآخرين مما تسبب في اندلاع حريق ناتج عن تفاعل حرارة الحافلة السفلية مع الديزل، ونجت الطالبات وسائقهن من الحريق، فيما تعرض سائق الشاحنة لإصابات طفيفة وفق ما نشرته صحيفة "الوطن" السعودية.

وأوضح الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان النقيب محمد حسن آل صمغان، أن الحريق كان بسبب عمود كهربائي، إضافة لمرور حافلة طالبات رفض سائقها الاستجابة لنداء المرور والدفاع المدني المتمركزين بالموقع، إلا أنه أصر على المرور، الأمر الذي أدى إلى تفاعل مادة الديزل مع حرارة الحافلة السفلية، وأدى إلى اشتعالها، وأضاف أنه عند اشتعال الحافلة خرجت ست طالبات مع قائد الحافلة، مؤكدا أنهم لم يصابوا بأي أذى، وتم الاطمئنان عليهم وعادوا إلى منازلهم وهم بصحة جيدة، مضيفا أنه تمت السيطرة على الحريق وتسليم الموقع لجهة الاختصاص.

ونفى آل صمغان، في تصريح صحافي أمس، أن يكون هناك أي انفجار للناقلة، مشيرا إلى أن الحادث نتج عن انقلاب ناقلة وقود بجوار الاستاد الرياضي، وتم عمل رغوة لمنع إيصال أي مصدر حراري للناقلة، موضحا أنه أصيب على إثرها قائد الناقلة بإصابات طفيفة، وتم نقله لمستشفى جازان العام، وتلقى العلاج وخرج وهو بصحة جيدة