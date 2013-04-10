مختصون: ربع السعوديين مصاب بضغط الدم والنصف بالسكري

حذر أطباء ومختصون من انتشار مرض ضغط الدم في الأوساط السعودية، وقال البروفيسور عبدالعزيز الملحم المساعد بجامعة الدمام عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء بالشرقية في مؤتمر صحافي بمناسبة اليوم العالمي للصحة إن للإهمال في قياس ضغط الدم دروا كبيرا في إيقاع المصابين بالداء وتأثيراته الجانبية، مبيناً أن دراسات علمية جامعية سعودية ذكرت أن ربع سكان المملكة مصابون بضغط الدم ونصفهم مصابون بمرض السكري، مشيراً إلى أن ثلثي المصابين بضغط الدم لا يعرفون أن لديهم إصابة بهذا المرض وفق ما نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وأضاف أن ضغوط الحياة أحد مسببات ارتفاع ضغط الدم، مبينا أن مرض السكر وضغط الدم وأمراض القلب وارتفاع نسبة الدهون في الدم من الأخطار التي يتعرض لها كثير من السعوديين، مطالبا بإطلاق حملة شاملة ومشروع وطني للحد من تزايد هذه الأمراض.

تناول الخضار والفاكهة

من جهته، أوضح الدكتور عبد العزيز التركي رئيس مجلس إدارة جمعية السكر، أن الطريقة المثلى لقياس ضغط الدم هي الاسترخاء لمدة خمس دقائق ثم قياس ضغط الدم، وأن الرياضة تقلل من خطر الإصابة بالمرض بنسبة 35%، إلى جانب الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه وتقليل الأملاح في الطعام واستخدام عوضا عنه ''ملح كلوريد البوتاسيوم''، مبيناً أن الآلاف من إصابات الشلل الدماغي في المملكة تحدث بسبب ضغط الدم.

مشكلة عالمية

فيما طالب الدكتور أحمد السني رئيس اللجنة العلمية في الجمعية، بضرورة الاهتمام بقياس ضغط الدم المنزلي وتقييم مخاطر الإصابة بأمراض القلب وقياس مستوى سكر الدم والدهنيات والبروتينات الموجودة في البول، وتقليل استهلاك الملح والدهون الشعبية والمهدرجة وتجنب السمنة والتدخين مع ضرورة ممارسة الرياضة، مؤكداً أن ارتفاع ضغط الدم مشكلة عالمية مصاب بها نحو مليار شخص في أنحاء العالم بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية 2013

