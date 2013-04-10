مصممة شابة تلفت الأنظار بصالون المجوهرات الدولي بالرياض

لفتت ابداعات مصممة مجوهرات سعودية شابة إعجاب المشاركين خلال صالون المجوهرات الدولي المقام حاليا في الرياض.

وحظيت ليليان اسماعيل – 16 عاماً – على ثناء حرم الأمير متعب بن عبدالله الأميرة جواهر بنت عبدالله بعد اطلاعها على الاعمال الابداعية التي صممتها بحسب ما نشرته صحيفة "الرياض" السعودية.

وقالت ليليان "أنا سعيدة بدعم الأميرة جواهر بنت عبدالله التي منحتني التشجيع والتحفيز إضافة الى دعم رئيس اللجنة المنظمة لصالون المجوهرات هيا السنيدي، كما انني سعيدة بما نوه به المصممون وبيوت الخبرة في مجال المجوهرات".

وأضافت "أنشد العالمية في تصميماتي الشرقية العربية بما تتضمنه من أفكار وبيئة ومناخ مناسب للتعبير، حيث قمت بتصميم 80 قطعة مطعمة بالالماس والاحجار الكريمة، وأسعى الى أن يكون هناك اهتمام بكل المبدعات في مجال تصميم المجوهرات لأنني انطلق من حلم لا يتوقف من أجل الوصول الى هدفي وانا بطبعي جريئة في التعبير عن ما في داخلي من ابداع وجمال".