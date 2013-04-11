قال المهندس هاني زهران رئيس مركز الزلازل الوطني إن المركز سجل أكثر من 76 هزة ارتدادية خلال الأربعة والعشرين الساعة الماضية, وطمأن زهران أن المنطقة الشرقية في مأمن من الهزات الأرضية التي تضرب إيران بشكل عام على الأرواح والممتلكات, حتى لو وصلت قوتها لسبع درجات على مقياس رختر, وشدد أن المنطقة لن تتأثر أبداً وأن المملكة بمأمن من هذه الهزات، وكل ما في الأمر أن الشعور بها سيكون بشكل بسيط جداً حسبما قالت جريدة "الجزيرة".

وأكد المهندس أن الزلزال الذي ضرب جنوب إيران بقوة 6.4 على مقياس رختر, والذي تأثرت به المنطقة الشرقية بشكل عام كان بسبب تصادم الصفيحتين العربية مع الإيرانية على طول نطاق زاجروش التصادمي.

وقال إن تأثير التجارب النووية على المناطق النشطة الزلزالية يعتمد أساسا على الجهات ذات الاختصاص في كل دولة على إجراء التقييم والدراسات والأبحاث من مدى خطورة هذه التجارب النووية وتأثيرها على الصدوع المنتشرة في المناطق الزلزالية النشطة, وشدد على أن الزلزال الذي ضرب إيران أول أمس كانت هزة أرضية طبيعية ولم يكن هناك لها أي مؤثرات أخرى كما أشيع.