تدشين 485 مشروعاً تعليمياً جديداً في الرياض

كشف مدير التربية والتعليم بمنطقة الرياض ابراهيم بن عبدالله المسند أن أمير الرياض الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود سيدشن الأحد المقبل 485 مشروعا تعليماً تابعاً للوزارة من بينهم 742 مدرسة حديثة و218 صالة رياضية مجهزة بالإضافة إلى 240 ملعبا رياضيا بتكلفة إجمالية قاربت السبع مليارات ريال.

وأضاف المسند أنه سيتم خلال الحفل المزمع إقامته بهذه المناسبة تدشين المشاريع المدرسية الجديدة التي وقعتها الوزارة خلال العامين الماضيين وعددها 133 مشروعا منها 220 مبنى مدرسيا بتكلفة 1.369 مليون ريال وبطاقة استيعابية تتعدى الـ180 ألف طالب وطالبة.

كما سيبلغ عدد المشاريع التي سيتم افتتاحها هذا العام 50 مشروعاً وهي تضم 70 مبنى مدرسيا وبتكلفة تتعدى الـ526 مليون ريال وبطاقة استيعابية تصل الى 54 ألف طالب وطالبة. وسيبلغ عدد المشاريع التي سيتم استلامها في العامين القادمين 302 مشروع وهي تضم 452 مبنى مدرسيا بتكلفة تتعدى الأربعة مليارات ريال وبطاقة استيعابية قدرها 336 ألف طالب وطالبة.

وكشف المسند في بيان رسمي للوزارة أنه سيتم في الحفل ذاته تدشين مشاريع الصالات الرياضية التي تم استلامها خلال العامين الماضيين وعددها 30 والتي كلف انشاؤها 90 مليون ريال.

كما سيتم تدشين مشاريع الصالات الرياضية التي سوف يتم افتتاحها هذا العام وهي ثمان صالات رياضية كلفت 24 مليون ريال، بالإضافة الى مشاريع الصالات الرياضية التي سيتم استلامها في خلال العامين القادمين وعددها 180 صالة بتكلفة 540 مليون ريال.

وأضاف المسند أنه سيتم تدشين 120 ملعبا تم انشاؤها في بعض مدارس المنطقة بكلفة تتعدى الـ120 مليون ريال، بالإضافة إلى تنفيذ 120 ملعبا آخر خلال العام الحالي بقيمة 23,5 مليون ريال.