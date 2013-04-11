خادم الحرمين يأمر بتعيين وترقية 48 قاضياً بديوان المظالم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمراً ملكياً بتعيين وترقية 48 قاضياً بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.

وتضمن القرار ترقية 12 قاضياً من درجة رئيس محكمة (ب) إلى درجة رئيس محكمة (أ)، وترقية قاض من درجة قاضي (أ) إلى درجة وكيل محكمة (ب)، وترقية أربعة قضاة من درجة قاضي (ب) إلى درجة قاضي (أ)، وترقية سبعة قضاة من درجة قاضي (ج) إلى درجة قاضي (ب)، وتعيين 24 ملازماً قضائياً، بحسب ما ورد في صحيفة "الحياة" السعودية.

وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز النصار أن الأمر الملكي جاء ضمن السعي إلى خدمة المرافق العدلية التي خصص لها مشروعاً كاملاً، وهو مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، مما يسهم في سرعة البت في جميع القضايا وإنجازها، وإيصال الحقوق لأصحابها على وجه السرعة.