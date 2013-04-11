عقود بـ378 مليون ريال لتطوير جامعة الملك خالد في أبها

وقّعت جامعة الملك خالد، أمس الأربعاء، أربعة عقود خاصة بتطوير المدينة الجامعية "الفرعاء" وكليات البنات في محافظات عدة من منطقة عسير بتكلفة أكثر من 378 مليون ريال.

ومن بين هذه العقود مشروع توسعة كلية التربية للبنات بأبها الذي ستتولاه المؤسسة التعميرية للمقاولات وسيكلف أكثر من 69 مليون ريال.

ومن جهتها ستتولى شركة المبطي والفوزاني للمقاولات إتمام وصيانة أبنية كلية العلوم الطبية التطبيقية للبنات بخميس مشيط، بمبلغ قدره 74 مليون ريال، ووفي منطقة محايل عسير بمبلغ 65 مليون ريال. كما ستنفذ نفس الأعمال في كلية العلوم والآداب للبنات بخميس مشيط، مقابل 140 مليون ريال.

ووقعت الجامعة أيضاً عقداً للإشراف على المرحلة الثالثة من بناء المدينة الجامعية "الفرعاء" مع شركة زهير فائز ومشاركيه استشاريين بمبلغ قدره 16 مليون ريال.

وأخيراً وقعت الجامعة عقداً مع شركة النظم العربية المتطورة بهدف توفير برنامج تشغيل الحاسب الآلي وتقديم الخدمات والأفراد والموظفين بمبلغ 11 مليون ريال.