لعبة المرأة السعودية

يدعي بعض منتجي الأعمال الفنية أنه يضطر إلى نقل سلبيات المجتمع في المشاهد الفنية من باب "الواقعية" في التمثيل، ولإقناع المشاهد بفحوى رسالة الفن في العمل.. ولا يدرك أنه يبرز "سلبيات المجتمع" أكثر من علاجه لظاهرة محددة يعتقد هو أو كاتب العمل أنها تضر المجتمع، بينما يتجاهل أن سلبيات عمله تضر المجتمع أكثر!

يتجاهل "أغلب" المنتجين إظهار الشخصية الحقيقية للخليجي/ـة عموماً والسعودي/ـة خصوصاً في أعمالهم.. بينما يتعمدون إظهار صور لا تتجاوز "المتسلط" و"المتسلطة"، و"الغبي الذي لا يجيد حتى لبس زي بلده" و"الغبية التي تعشق سائق العائلة"، و"الزوج السكير" و"البنت النمامة".. ويكفي عنوان مسلسل واحد مثل "لعبة المرأة رجل" لرسم صورة ذهنية سيئة عن المجتمع، وفي تفاصيله تزداد الصورة سواداً!

ألا تكفي الصورة السيئة في السينما العربية للخليجي والسعودي؟

تقول الصحفية اللبنانية أسماء وهبة في مقدمة كتابها "90 يوما في السعودية"، إنها لم تعرف عن السعودية والسعوديين سوى بعض الأخبار والصورة الكاريكاتيرية التي رسمتها السينما للرجل السعودي، بأنه الثري الذي ينفق أمواله على النساء، وأنه الفحل الباحث عن المتعة دون أي شيء آخر. وأشارت "أسماء" إلى أن تلك الصورة اضطرتها إلى الرصد والمقارنة بين الصورة الذهنية والواقعية أثناء زيارتها الأولى للسعودية، فحولت مشاهداتها إلى يوميات ترصد ما تشاهده سلباً وإيجاباً لتزيل الصورة الذهنية التي رسمها الفن.

(بين قوسين)

الواقعية ليست شرطاً فنياً لنجاح الأعمال الفنية..

حين يُنتقد منتج لتضمينه العمل الفني مشاهد سلبية أو عادات سيئة للمجتمع، يدعي أن عرضها من "الواقع".. وحين يُنتقد لما لم يبرز الجانب الحسن في وجه المجتمع، يحتج بأنه كان يعالج ظاهرة اجتماعية ولم يكن في مجال عرض جماليات المجتمع!





*نقلاً عن "الوطن"

