موجة غبار متوقعة على الرياض والقصيم والمنطقة الشرقية

حذرت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار موجة أتربة على منطقتي الرياض والقصيم والمنطقة الشرقية، وستؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة التي بدأت منذ مساء الأربعاء وتستمر حتى الساعة الرابعة من عصر يوم الخميس مع توقعات بعودتها مجددا في أوقات لاحقة من نهاية الأسبوع.. وتأثرت القصيم في وقت مبكر من هذه الموجة تلتها الرياض ويتوقع أن تصل الموجع للمنطقة الشرقية قرب الفجر.

وشددت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة على أنه: "سيستمر تأثير العوالق الترابية على وسط وشرق وأجزاء من غرب السعودية مما يحد من مدى الرؤية الأفقية وتظهر بعض من السحب في فترة ما بعد الظهيرة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وأجزاء من شرق السعودية تتخللها سحب ركامية على المرتفعات الجنوبية الغربية".

ورفعت الرئاسة الإنذار في العاصمة الرياض ومنطقة القصيم وسدير للون البرتقالي الذي يعني: "تنبيها متقدما عن تأثير ظاهرة جوية ويجب أخذ الحيطة والحذر ".. فيما رفعت التحذير في المنطقة الشرقية والشمالية للون الأصفر الذي يعني "تنبيها عن احتمال تأثر منطقة ما بظاهرة جوية".

ومن جانبه نبه الدفاع المدني السعودي في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض والقصيم.

وكانت السعودية تعرضت لموجات شديدة من الغبار خلال الأسبوعين الماضيين بسبب دخول وقت التحول الربيعي الذي تكثر فيه الرياح المثيرة للغبار ويتوقع فيه هطول الأمطار.