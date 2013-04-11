«الأورام»... في «تعليم حائل»!

طفت على سطح تعليم منطقة حائل تهم الاختلاس والرشوة واستغلال النفوذ المالي لـ 35 مسؤولاً في إدارة تعليم المنطقة، وربما كانت هذه التهم مدفونة في باطن التجاهل، لغياب الرقيب والسائل، وكون الجهات الرقابية مشغولة بمهمات أخرى، لكن هذه الجهات وبحماسة متصاعدة تفرغت للتفتيش والتدقيق والبحث والتحقيق لتذهب الملفات وأسماء المتورطين للمحاكمة، ولعل النتائج تأتي مثمرة وعلى قدر التهم المتنوعة والمتوزعة، وفي النتائج الحاسمة إشارة لمؤسسات التعليم بالمقام الأول وما شابهها من مؤسسات الدولة.

علامات التوقف والتعجب والاستغراب تطل برأسها المدبب عند مساحة صريحة وواضحة في الطريق الذي كان طويلاً لقاطرة الكشف والضبط، إذ سبق أن طلبت الرقابة والتحقيق كف أيدي عدد من المسؤولين ولأكثر من مرة، لكن وزارة التربية والتعليم رفضت بحجة أن توقيت الإيقاف حرج وفي منتصف الفصل الدراسي، وهذا يربك الحركة التعليمية التي يحسدنا على خط سيرها كل من هو أعمى.

في المساحة الملتهبة الفائتة يوجد أكثر من ورم، أولها أن أجهزة الرقابة لم تتجرأ وتعلن عن الرَكْنِ المحترف لمطالبتها بكف الأيدي، وهذا ضعف لا تبرره الأنظمة والتعليمات، خصوصاً أن عودة القضية للتصعيد لم تكن لولا تذمر المتضررين من نوم القضية، على رغم اشتعالها في وقت ماض، الورم الثاني أن المصلحة التعليمية تم تقديمها وتغليبها حين نصبت خيام الفساد والرشوة أطنابها وسط قطاع تعليمي ومؤسسته التربوية الأعلى، ووراء هذا التغليب يتمدد مستفيدون و«متمصلحون» وفاسدون مستترون، لأن حجتهم على مطالبة الرقابة والتحقيق حجة واهية وضعيفة وكاشفة لفقر إداري وعجز في التفاعل المثالي مع الحقائق الموجعة، الورم الثالث ممتلئ ببطء شديد في التفاعل مع ما يتعرى من أوراق الفساد وأذرعه، هذا البطء يسمح للمتنفذين والراشين والمرتشين بالتجول للحصول على ما أمكن من أوكسجين، واستدعاء العلاقات العامة والضغط من تحت الطاولة على من في يده رفع مسطرة العقاب أو جعلها حادة ومؤلمة، هذا البطء أيضاً يترك لهم الميدان مفتوحاً للمراوغة والالتفاف والنفي ودفع التهم بما يُمْلَى عليهم ممن يعتقد أن تفاصيل المحاكمات ستحسبه يوماً لساحة الاستجواب والمساءلة.

هناك ازدواج وإن كان غير معلن بين أجهزة الرقابة وهيئة الفساد، ربما هو تداخل في المهمات وتوزع لها في النهايات الطرفية، ما يضع القضايا قابلة للتمزق والتشتت وتوزيع التهم بما من شأنه أن يخلق جواً متوتراً ورغبة في إغلاق الملفات بطابع ودي، وتفضيل للستر على التشهير الذي تخشى منه هيئة الفساد قبل الإدانة القضائية، التشهير سننساه وننسى المطالبة كجزء من الحلول العامة، لكن من أجل ألا يستمر اشتعال القضايا علناً وانطفاؤها سراً، نريد أن نسمع ونقرأ ونتفاءل بمحاكمات جادة وتبشر بمستقبل لا يقبل أدنى محاولة للفساد، إلا أن تكون كل هذه التهم مجرد شكوك وفي غير محلها، فلا تزعجنا أجهزتنا الرقابية بالأرقام والإنجازات وهي تنحصر في الكشف والشك والستر.



*نقلاً عن "الحياة"