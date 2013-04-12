أوامر ملكية بتعيين عدد من المسؤولين بمناصب حكومية

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، العديد من الأوامر الملكية، شملت العديد من الإعفاءات والتعيينات في عدد من الوزارات والجامعات السعودية.

وشملت الأوامر الملكية تعيين الدكتور صالح بن عبدالرحمن بن سعد الشهيّب نائباً لوزير الخدمة المدنية بالمرتبة الممتازة، وتعيين الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن بن عبدالله القويز محافظاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمرتبة الممتازة، وتعيين المهندس محمد بن خالد بن محمد السويكت رئيساً عاماً للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالمرتبة الممتازة.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، نصت الأوامر الملكية أيضاً على تعيين الأستاذ عبدالله بن فهد بن محمد الحسين رئيساً لوكالة الأنباء السعودية بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور رياض بن كمال بن خضر نجم رئيساً للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالمرتبة الممتازة.

كما شملت تعيين الدكتور محمد بن عبدالرحمن بن سليمان المشعل رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للغذاء والدواء بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور رياض بن كمال بن خضر نجم رئيساً للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالمرتبة الممتازة.

وشملت الأوامر الملكية إعفاء الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الشقاوي مدير عام معهد الإدارة العامة من منصبه، وتعيين الدكتور أحمد بن عبدالله بن عيسى الشعيبي مديراً عاماً لمعهد الإدارة العامة بالمرتبة الممتازة، وتعيين المهندس فهد بن محمد بن عثمان الجبير أميناً للمنطقة الشرقية بالمرتبة الممتازة.

وعلى مستوى الجامعات، أعفي الدكتور يوسف بن محمد الجندان مدير جامعة الملك فيصل من منصبه بناء على طلبه، وتعيين الدكتور عبدالعزيز بن جمال الدين بن زين الدين الساعاتي مديراً لجامعة الملك فيصل بالمرتبة الممتازة، وأمر آخر بإعفاء الدكتور سعيد بن تركي بن إسماعيل المله مدير جامعة شقراء من منصبه، وتعيين الدكتور خالد بن سعد بن عبدالعزيز بن سعيد مديراً لجامعة شقراء بالمرتبة الممتازة.