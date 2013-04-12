إخماد حريقين في "ورش" و"مستودعين" بجدة

شب حريقان في منطقة الورش الصناعية في شارع الإسكان ومستودعين للمواد الغذائية في حي الجامعة "جنوب جدة" أمس الخميس، إذ لم تسفر الحادثتان عن وقوع ضحايا أو إصابات باستثناء الخسائر المادية.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، حسب صحيفة "الحياة" في طبعتها السعودية، أن فرق الدفاع المدني رصدت شبهة جنائية في حريق الورش الصناعية، مبيناً أن أبرز الخسائر تمثلت في تضرر ثلاث سيارات، وست حاويات. وأشار العقيد سرحان إلى أنه تم تسليم ملف الحادثة للشرطة.

وبين أن التحقيقات الأولية في الحادثة الثانية التي وقعت في مستودعين للمواد الغذائية جنوب المحافظة، عزت السبب إلى ماس كهربائي في التمديدات الداخلية للمستودع المتضرر الأول.

وأفاد بأن فرق الإطفاء عملت على التبريد باستخدام المياه منعاً لانتقال الحريق ومحاصرة النيران في المستودع المحترق الذي تضررت أجزاء كبيرة منه.