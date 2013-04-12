عضو الهيئة حاول منع أريام من "الجنادرية"

أكدت اللجنة المنظمة للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية أنها فوجئت بمشاركة المطربة الإماراتية أريام في معرض الإمارات في المهرجان، وسارعت بمنع اشتباك محتمل بين منظمي الفعالية وعضو الهيئة الذي أراد منعها.

وكان المهرجان شهد أمس محاولة من أحد رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصعود لمنصة معرض الإمارات لمنع أريام من المشاركة، غير أن رجال الأمن في المهرجان تدخلوا وأخرجوه من قاعة دولة الإمارات في مشهد تم تصويرة عبر أجهزة جوال خاصة وانتشر عير مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي، وأثار نقاشات حادة بين أعضاء تلك المواقع.

من جهته أوضح قائد وحدة أمن وحراسة " الجنادرية" اللواء عبدالرحمن الزامل في تصريح رسمي بث على وكالة الأنباء السعودية، أنه في مساء يوم أمس الخميس، وأثناء فعاليات إحدى الدول المستضافة في جناحها، حصل تصرف من أحد الإخوة أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكرام بمحاولة الصعود إلى منصة الفعاليات الخاصة بالضيوف، وخوفاً من الاشتباك بين العضو والقائمين على هذه الفعالية حاول رجال الأمن احتواء الموضوع ومنعه من الصعود وتهدئة الوضع والحيلولة دون حصول أي احتكاك.

وحول ما تردد عن وجود إحدى فنانات الدولة الضيف، قال اللواء الزامل، إن المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 28" فوجئ بحضورها في مقر دولتها دون علم اللجنة المنظمة للمهرجان، مما استوجب من إدارة المهرجان منعها فوراً والطلب من مسؤول جناح الدولة بمنع مشاركتها في الفعاليات، وعلى ذلك جرى التوضيح.