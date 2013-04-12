"العمل" توظّف 160 ألف امرأة منذ صدور الأوامر الملكية

أظهرت بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توظيف ما يزيد على 160 ألف امرأة في القطاع الخاص، منذ صدور توجيهات عليا في شأن عمل المرأة، مقارنة بإجمالي عدد الموظفات قبل تلك التوجيهات والتي لم تكن تتجاوز الـ70 ألف موظفة في جميع نشاطات القطاع خلال الـ30 عاماً الماضية، بحسب تقرير لـ"الحياة" اللندنية.

وتسعى وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية إلى تفعيل عمل المرأة في القطاع الخاص وفق برامج ثلاثة وهي: تطوير آليات التوظيف، والتوظيف المباشر، وبرامج معالجة تحديات توظيف المرأة والخدمات المساندة.

وحرصت وزارة العمل بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية باعتبارهما الجهتان المناط بهما توظيف الباحثين والباحثات عن عمل، على تهيئة بيئة العمل الآمنة، وتطوير أداء المرأة السعودية لتمكينها من المشاركة الفاعلة في تنمية مجتمعها بما يتوافق مع ضوابط وأنظمة العمل في المملكة، وبما يحقق لها التوازن بين واجباتها الأسرية والتزاماتها التنموية.

وشهد الجناح المشترك لوزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في مهرجان «الجنادرية 28» إقبالاً كثيفاً من الباحثات عن العمل، وذلك لمعرفة الخدمات التي تقدمها الوزارة والصندوق.