الرقصات الشعبية للمناطق الجنوبية تستحوذ على اهتمام الزوار

تستحوذ عروض الرقصات الشعبية على اهتمام زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية) في دورته الثامنة والعشرين، ففي كل مكان تسمع فيه صوت الطبول والراقصين تجد الزوار مجتمعين بكثافة ومنهم من يحاول المشاركة في الحدث.

وتشترك الفنون الشعبية للمناطق الجنوبية في السعودية، وخاصة جازان والباحة وعسير، بسرعة الحركة التي تؤدى في صفوف منتظمة مع ارتداء الراقصين الأزياء الشعبية المعروفة، واستخدام الجنبيات والسيوف، وهو ما يزيد من حماس المشاهدين.

وأكد رئيس اللجنة الإعلامية بقرية الباحة التراثية بالجنادرية، عبدالله بن علي الغامدي في حديث للجنة الإعلامية للمهرجان، أن الباحة تستخدم في عروضها الفلكلورية التراثية بنادق تراثية جميلة وسط ممارسات تتسم بالحماس بين صفوف العارضين في ألوان تتميز بها منطقة الباحة، كالعرضة واللعب والمجالسي والمسحباني.

وبحسب الغامدي، شهد هذا المهرجان تميزاً في الفنون الشعبية، وتطوراً كان محل جذب للزوار، لما تمتلكه قرية الباحة التراثية من مقومات أسهمت في دمج التراث القديم والأصيل بالحاضر الجميل من خلال العرض للحرف وأداء الألوان الشعبية جميعها بفرقة ذات أداء عالٍ كان لها التميز في الأعوام السابقة.

ومن جهتها، تشارك منطقة عسير بثلاث فرق شعبية هي بللسمر والواديين وسيوف الجنوب، ويشارك فيها أكثر من 150 عارضاً تصحبهم كوكبة من شعراء المنطقة المميزين.

وكشف رئيس وفد منطقة عسير، عبدالله بن شاهر عسيري، أن الألوان المقدمة في قرية عسير التراثية هي المدقال والعرضة واللعب والخطوة ورقصة الحرب التي تتخللها رمي البنادق التراثية، مضيفاً أن هذه الفنون يكملها اللباس التراثي الذي يعد موروثاً تتداوله الأجيال عن الآباء والأجداد في المنطقة ويعبر عن حضارة عريقة.

وحرصت العائلات على توثيق تلك المشاهد من خلال الاستعانة بالأجهزة الذكية لتصوير ما تعرضه مناطق السعودية من موروثات شعبية، وذلك عبر التقاط الصور المختلفة، واقتناء كاميرات تصوير خاصة لاغتنام هذه الفرصة، وتوثيق كل ما من شأنه تخليد الموروث التاريخي للمملكة باختلاف مناطقها ومحافظاتها.

من جانب آخر، كشفت إحصائية المهرجان اليومية أن عدد مراجعي مركز صحي الجنادرية التابع للشؤون الصحية بالحرس الوطني بلغ 1131 مراجعاً ومراجعة ابتداء من يوم الثلاثاء الماضي إلى يوم أمس الجمعة، وتنوعت الحالات التي استقبلها المركز بين التهاب الجهاز التنفسي ونزلات البرد وارتفاع السكر وارتفاع الضغظ وبعض الإصابات المتنوعة والكسور وحالات الربو والأمراض الصدرية.