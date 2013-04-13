السعودية: 244 ألف متهم بـقضايا مخدرات في 6 سنوات

كشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية عن تراجع جرائم المخدرات في السعودية في العام الماضي مقارنة بالسنوات الخمس الماضية.. وبلغ عدد المتهمين من عام 1428 وحتى 1433 قرابة الـ 244 ألف متهم، منهم أكثر من 54 ألفا في العام الأول فقط. وكشف تقرير لمكافحة المخدرات أن عام 1428 كان الأعلى في السنوات الست الأخيرة بمجموع قضايا بلغ 30999 قضية، تورط المتهمون فيها بتهريب أكثر من 64 مليون حبة كبتاجون، و15.125 طنا من الحشيش، و40 كجم من الهيروين، فيما بلغ مجموع ما تمت مصادرته في السنوات الست الماضية أكثر من 362 مليون حبة كبتاجون و388 كيلوجرام من الهروين و105 أطنان من الحشيش.

وبينما عرف العام 1428 تزايداً في عدد المجرمين، كان عام 1432 الأكثر نشاطا للمهربين، وفيه تم إحباط أكثر من 38 ألف عملية تهريب، وأكثر من 111 كليو جرام من الهروين و23 طنا من الحشيش و67 مليون حبة كبتاجون.. وقبض في ذلك العام على أكثر من 38 660 مهربا.

إلى ذلك، شهد العام الماضي تزايدا في عدد القضايا والمجرمين، ولكن بعدد أقل من المضبوطات. ففيما أحبط رجال المكافحة 31 ألف عملية قام بها أكثر من 40 ألف مجرم لم تتجاوز كمية الحبوب 55 مليون حبة مع قرابة الـ55 كيلو من الهروين، ولكن زادت كمية الحشيش لأكثر من 43 طنا.

تكثيف الجهود الأمنية والبرامج الوقائية



وأمام تزايد نشاط المهربين كثفت مديرية مكافحة المخدرات في السنوات الماضية برامجها الوقائية. وأكد مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية ورئيس اللجنة الإعلامية المركزية عبدالإله بن محمد الشريف في تصريحات رسمية على نجاح الضربات الاستباقية للأجهزة الأمنية والجمارك في ضرب مخططات التهريب. وقال: "انخفض عدد القضايا عام 1429 عن العام الذي سبقه إلى 27110 قضايا تورط بها 35099 متهماً، ضبط معهم أكثر من 52 مليون حبة كبتاجون، و15.438 طنا من الحشيش، و56 كجم من الهيروين، أما في 1430 فتم ضبط 37828 متهماً في 30768 قضية، بمضبوطات بلغت 62 مليون حبة كبتاجون و17.250 طنا من الحشيش، كما ضبطت خلال 1431 نحو 43068 متهما في 33868 قضية وبحوزتهم 61 مليون حبة كبتاجون، و22 طنا من الحشيش و56 كلغ من الهيروين.

أما في عام 1432 فضبط أكثر من 111.2 كيلو من الهيروين، و23.1 طنا من الحشيش، وأكثر من 67 مليون حبة كبتاجون. وبلغ عدد المتورطين بها 38660 متهماً في 30 ألف قضية. أما في 1433 فزاد عدد القضايا عن العام الذي سبقه ليصل إلى 31723 قضية، اتهم فيها أكثر من 40 ألف متهم، ضبط بحوزتهم أكثر من 55 مليون حبة كبتاجون، و55.3 كيلو من الهيروين، و43.3 طنا من الحشيش".

وأنهت المديرية العامة لمكافحة المخدرات تصميم برامج توعوية ووقائية استهدفت أفراد المجتمع بالتعاون مع عدد من الجامعات السعودية والمؤسسات التربوية والأمنية.

في 3 أشهر



من جانب آخر، أكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أن الجهات الأمنية المختصة تمكنت خلال أشهر محرم، وصفر، وربيع الأول، وربيع الثاني من هذا العام 1434هـ من القبض على 834 متهماً، منهم 328 سعودياً بالإضافة إلى 506 متهمين من 31 جنسية مختلفة لتورطهم في جرائم تهريب ونقل واستقبال وترويج مخدرات، تقدر قيمتها السوقية أكثر من مليار و313 مليون ريال. وبلغت المضبوطات 6.650 كلغ من الهيرويين و13.940 طن من الحشيش ومليون و691 الف حبة من مادة الإمفيتامين.. وكيلو و26 جراما من الكراك المخدر.. و157 جراما من الكوكايين.. و36 جراما من الأفيون.. و77.332 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي.

وخلال تلك العمليات تعرض 30 من رجال الأمن للإصابة، مقابل مقتل ستة من المهربين والمروجين وإصابة مثلهم.

