السليمان: ليس مقبولاً أن يتسول سعودي فرصة العمل في وطنه

انتقد الكاتب السعودي في صحيفة "عكاظ"، خالد السليمان، موقف بعض التجار من تشغيل بعض الشبان السعوديين متحججين بعدم قبول الشاب السعودي بالعمل في الوظائف الدنيا.

وكتب السليمان أن ما يروّجه هولاء التجار غير صحيح، فنرى الآن السعودي يعمل في الكاشيرات والمطاعم ولم يترفع عن أي وظيفة.

وقال السليمان ليس من المقبول أن يتسول السعودي فرصة العمل في وطنه، مطالباً التجار بالتخلي عن جشعهم، ووزارة العمل بإجبارهم على توظيف السعوديين وتدريبهم، فيما يرى أن الحل للبطالة يأتي بإغلاق صنبور الاستقدام لأي وظيفة يمكن أن يشغلها سعودي، إضافة إلى تحديد حد أدنى للأجور.

وأشار السليمان في حديث لنشرة الرابعة على "العربية" إلى أن الشاب السعودي لم يعد يأنف اليوم من العمل "كاشير" أو بائعاً في محلات البرغر على سبيل المثال، مؤكداً أن كل هم الشباب الحصول على مصدر دخل عادل ووظيفة مناسبة.

وأكد أن الشاب السعودي كان على مستوى طموحات الشركات التي قدمت له الفرصة، وحصل على ثقتها بجدارة، مبيناً أن وضع حد أدنى للأجور يشمل السعوديين وغيرهم، يحقق الحد الأدنى للعيش الكريم، وهذا بدوره سيفرض على التجار تجاوز جشعهم والاستعانة بالسعوديين لأنهم سيكونون حينها أقل تكلفة من العامل الأجنبي.

ودعا السليمان إلى تقنين الاستقدام وحصره في المجالات النوعية التي لا يوجد متخصصون سعوديون بشكل كافٍ فيها، مشيراً إلى أن السعودية لا تزال بحاجة إلى استقدام العرب والمسلمين ومن البلدان الصديقة، شرط أن يكون استقداماً نوعياً.