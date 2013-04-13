المدينة التي يحبها الشباب

من السهل أن ترضي الأطفال والعجائز، فعادة يقنع هؤلاء بالقليل، ومطالب عيشهم برضا ممكنة، لكن من الصعب أن ترضي الشباب، فهذه مرحلة عمرية اشتهرت بمتطلبات لا تهدأ، وبنهم لا يشبع، وبخيال جامح. فما الذي جعل من دولة مثل الإمارات ومن أبرز مدنها دبي مدينة مفضّلة عند الشباب؟ وكيف حصلت على المرتبة الأولى كأول مدينة مرغوبة للعيش؟ كيف أصبحت الإمارات وللعام الثاني على التوالي في المرتبة الأولى كبلد الإقامة المفضل بالنسبة الى الشباب العربي على مستوى العالم بأسره؟ هذه الحقيقة هي واحدة من نتائج استطلاع بيرسون مارستيلر السنوي الخامس لرأي الشباب العربي وأعلنته دبي منذ يومين. بل إن غالبية الشباب العربي المشاركين في الاستطلاع اعتبروا دولة الإمارات البلد النموذجي الذي يودون لبلدانهم الأم أن تحاكيه وتحذو حذوه.

في استطلاع الرأي الأضخم من نوعه في العالم العربي، لعام 2013، والذي شارك فيه 3 آلاف شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاماً من دول مجلس التعاون «الإمارات والسعودية وقطر والكويت وعُمان والبحرين» ومن العراق ومصر والأردن ولبنان وليبيا وتونس، إضافة إلى ثلاث دول جديدة هي المغرب والجزائر واليمن. جاءت الرغبة في العيش بالإمارات العربية المتحدة أكثر وضوحاً عند الشباب السعودي، إذ أعرب 36 في المئة من الشباب السعودي عن رغبتهم في العيش بدولة الإمارات، ليتبعهم في ذلك الشباب المصري بنسبة 35 في المئة، لكن ما نحتاج أن نعرفه نحن المراقبين والمهتمين عما يحبه الشباب، هو ما الذي رأوه في دبي؟

في ظني أن دبي استطاعت أن تكون حلماً للشباب لأنها كانت حلماً لرجلها الأول محمد بن راشد، ولهذا الحلم شعار متحمس يحبه الشباب اسمه «ولم لا؟». فالشيخ محمد عندما سئل يوماً في برنامج أميركي «لِمَ هذه الرغبة في السباق والتحدي نحو الأطول والأكبر والأرقى؟» لم يحتج أن يبرر، بل أجاب: «لم لا؟». ما المانع في أن تكون أفضل إن كنت قادراً على أن تكون أفضل. فكّر في هذه الجملة التي يحبها الشباب أيضاً. الشباب يحب المنافسة، يحب سباق القوة والتمظهر بمظهر القوي والقادر، لذا فهو أحياناً يجنح الى العنف، لأن لديه طاقة إن لم تتحرر فإنها ترتد إليه وتحرقه، لكن لو منحته أرضاً خصبة للعمل وفرصاً متعددة ومفتوحة لإثبات الذات، فسترى منه العجب. في ظني أن الشباب أحب دبي لأنها مدينة لا تحب الآيديولوجيا المغلقة، وتعيش بانفتاح نحو المستقبل، ولا تخلص كثيراً للمحنط والتقليدي الذي يشدّك الى الماضي من دون وظيفة ولا هدف، والمدن التي تصادق المستقبل وتحفز على المنافسة يحبها الشباب.

ليس صحيحاً أن شبابنا يضيّع هويته، لأن الهوية كائن متغير، فما كان هوية بالأمس لن يكون هوية للغد، وهوية دبي عالمية تحب أن تأخذ ممن حولها، صحيح أن لها ثوابتها، لكن طموحها متغير، ومفرداتها متجددة، وتستعين بالتقنية على النجاح. الشباب الذي يفتّش عن هويته لم يعد يرضيه أن تكون له هوية جامدة متحجرة صارت عبئاً بدلاً من أن تكون عوناً، وصار يعرف أن هويته تتجلى في الإنجاز وفي العمل، وهذه قيمة أصيلة في قيمنا، لكننا لا نحييها في محفزات العمل، فلنا قول شهير بأن «الفتى ليس من قال كان أبي، بل من قال ها أنذا»! الشباب يريد أن ينال فرصة، ودبي مدينة لكل تاجر صغير ليست نقوده هي رأسماله بل عقله وموهبته وابتكاره وجهده. استثمار جهود الشباب ميزة تخص الإمارات بامتياز، وهذا ظاهر في قيادات مؤسساتها الذين هم غالباً من الشبان والشابات. إنها مدينة تحب الشباب، ولذا أحبها الشباب!



*نقلاً عن "الحياة" اللندنية