قطار ركاب يربط الرياض بـ5 مدن ينطلق العام المقبل

يبدأ تشغيل خط السكة الحديد، الذي يربط الرياض بخمس محطات هي: المجمعة والقصيم وحائل والجوف والقريات، وصولاً إلى الحدود السعودية – الأردنية، العام المقبل، بطاقة استيعابية تتجاوز مليوني مسافر سنوياً، وبسرعة تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة. وسيتم الانتهاء من تجهيزه العام 2014. بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة".

ويشمل المشروع تسع محطات للشحن في كل من الريــــاض، ومدينــة سدير للصناعة والأعمال ومنطقة القصيم، ومدينة الأمير مساعد الاقتصادية في حائل، ومنطقة الجوف، والحديثة، والبسيطاء، ورأس الخير، والجبيل. ويعد خط نقل المعادن التابع للشركة الذي يحمل الفوسفات من أطول خطوط النقل في العالم، إذ يبلغ طوله 1400 كيلومتر. وتقوم قطارات "سار" بنقل خام الفوسفات إلى منشآت المعالجة في ميناء رأس الخير، وتعتمد هذه الخدمة على توفير قطارات التعدين المؤلفة من 150 عربة، بطول 2.8 كيلومتر للقطار الواحد.