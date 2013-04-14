إطلاق اسم يوسف شاهين على إحدى قاعات سينما الأقصر بباريس

قررت شركة "مصر العالمية للسينما" إطلاق اسم مؤسسها المخرج المصري الراحل يوسف شاهين على إحدى القاعات الأثرية بمجمع سينما الأقصر "باليه لو لوكسر" بالعاصمة الفرنسية باريس.

وبحسب بيان للشركة نقلته وكالة الأنباء الألمانية، كشفت فيه عن التكريم الدولي الذي يُضاف لسلسلة تكريمات حظي بها مؤسسها الراحل، والذي يعد أحد أبرز مخرجي السينما في مصر وحاز عدة جوائز عالمية وتم إطلاق اسمه على شوارع عدة في مختلف بلدان العالم.

يُذكر أن المجمع الفرنسي من بين أكبر مجمعات العرض السينمائي في باريس وتم تشييده عام 1921 وتقرر إغلاقه عام 1983، ويضم العديد من صالات العرض، ومن المقرر إعادة افتتاحه يوم 17 أبريل/نيسان الجاري بعرض فيلم "المصير" ليوسف شاهين الذي أنتج عام 1997، والذي يتناول جانباً من حياة المفكر الأندلسي المسلم "ابن رشد" (1126- 1198).

ويتميز مجمّع العروض السينمائية الباريسي ببنائه على الطراز الفرعوني، وواجهة كبيرة على شكل معابد مدينة الأقصر في جنوب مصر مزيّنة برسوم فرعونية كتلك التي على جدران المعابد المصرية القديمة.

وسيقوم المعماري الفرنسي الشهير فيليب بوامان"بتجديد وإحياء المجمع السينمائي بتكلفة قدرها 29 مليون يورو، مستخدماً أعمال الزجاج والموازييك وديكورات ورسومات تعيد الحياة للمبنى الأثري في قلب العاصمة الفرنسية.

كما سيقام على هامش الافتتاح الجديد للقاعة معرض يضم صوراً لمدينة الأقصر الأثرية يمتد حتى 25 مايو/أيار القادم.