جمارك السعودية: 17 مليون سيارة في عام و3 ملايين معاملة

في حديث مطول مع جريدة "المدينة" كشف مدير عام الجمارك السعودية صالح الخليوي عن حجم العمل الضخم الذي يديره رجال الجمارك، ففي العام الماضي وحده أنجزت ثلاثة ملايين معاملة و17 مليون سيارة وشاحنة، و69 مليون طن وزن شحنات، بقيمة أكثر من نصف تريليون ريال (580 مليار ريال).



وقال الخليوي إنه تم ضبط ومنع 80 مليون وحدة من البضائع المغشوشة، وسبعة ملايين لتر، ونحو 100 ألف طن من مواد مغشوشة.



وعن نية فرض رسوم جمركية على البضائع الشخصية مع المسافرين قال الخليوي إن نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، ينص على أنه تعفى الأمتعة الشخصية من الضرائب «الرسوم» الجمركية، والأمتعة الشخصية والهدايا التي بحوزة المسافرين يجب ألا تكون ذات صفة تجارية.



وقال يشترط لذلك أن يحضر المسافر المستندات اللازمة كالفاتورة، وإذن التسليم، وبوليصة الشحن، وألا تزيد قيمتها على ثلاثة آلاف ريال سعودي، أو ما يعادلها وأن تكون الأمتعة والهدايا ذات طابع شخصي، وبكميات غير تجارية.

وأضاف أنه يشترط أيضا ألاّ تكون المستوردات من الأشياء الممنوعة الواردة في نظام قانون الجمارك، وألاّ يكون المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية، أو من ممتهني التجارة لنفس البضاعة.