اجتماع بيئي خليجي طارئ على خلفية زلزال بوشهر

يعقد المسؤولون عن البيئة في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم اجتماعا طارئا في الرياض لمراجعة خطط الطوارئ ومواجهة التسربات المحتملة من المفاعلات النووية نتيجة الزلزال الذي ضرب إيران مؤخرا.



وأكد الدكتور عبد الله الهاشم الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة في مجلس التعاون الاستعداد التام للتصدي لأي كارثة نووية إيرانية وفق خطة الطوارئ الخليجية، وكانت 80 هزة ارتدادية ضربت منطقة جنوب غرب إيران وبلغت أعلى مستوياتها عند 6.1 على بعد نحو 90 كيلومترا من محطة بوشهر.