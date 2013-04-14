سحب بعض منتجات "الشاي الصيني" بالسعودية

قامت أمانات المناطق بالسعودية، بسحب وحظر بيع عدد من منتجات الشاي الصيني "أولونج" من مختلف الأسواق ومراكز البيع والتموينات الغذائية بالمناطق.

وأوضح يوسف السيف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية، بحسب ما نقلت "الشرق"، أن نتائج التحاليل المختبرية لهذا المنتج كشفت عن احتواء بعضها على مبيد (chlorpyrifos) المحظور استخدامه بالمملكة، وكذلك تلوثه بمبيدات أخرى بنسب متجاوزة للحد المسموح به.

وأشار السيف في تعميم عاجل، بأنه بناء على خطاب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء لقطاع الغذاء جرى سحب عينات من الشاي المذكور لعدة دفعات تبدأ من منتصف شهر يونيو لعام 2010 م، وتحمل أوزاناً من (150-500) جرام، لتحديد مدى مطابقتها للمواصفة القياسية فيما يتعلق بالحدود القصوى المسموح بها من بقايا المبيدات، وبعد ظهور نتائج المختبر تقرر سحب العينات من السوق.