نادي "جدة للكوميديا" مدرسة مصغرة للمواهب السعودية

في تجربة جديدة من نوعها، أنشأت مجموعة من الشباب بمدينة جدة بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون، أول نادٍ للكوميديا بالسعودية، والذي يقوم بتقديم عروض واحتفالات الضحك بشكل دوري، يتنافس فيها عدد من الشباب الموهوبين على تقديم الكوميديا الساخرة للجمهور بغرض انتزاع الضحكات منه.

وتعتمد العروض المقدمة في النادي على فن الـ (ستاند أب كوميدي) أو ما يعرف بعرض الرجل الواحد على المسرح، حيث يقوم العارضون بتقديم نوع من الكوميديا المباشرة دون الاستعانة بالدراما، يقفون على المسرح ويتحدثون ارتجالا وبشكل طبيعي، لا يملكون إلا أصواتهم المنفردة ولغة جسدهم، بغرض الحديث عن الجوانب الساخرة في حياتهم.

تتفاوت أعمار المشاركين ما بين العشرين والثلاثين عاما، ويختلف مضمون أدائهم جذريا عن أسلوب الفنانين المحترفين، فطبيعة سخريتهم وموضوعاتهم أقرب لحياتهم وحياة جمهورهم، يمسكون بالميكروفون لعشرة دقائق يتحدثون ويضحكون ولا يروون نكاتا أو أغاني فكاهية، وإنما يلامسون مباشرة مناطق الطرافة والهزلية في حياتهم الروتينية المعتادة.

ويقول الأستاذ ياسر بكر، المشرف على نادي جدة للكوميديا، إن المشاركات تعتمد على استقبال الراغبين في خوض تجربة الـ (ستاند أب كوميدي) لعرض أعمالهم على المسرح، ومن ثم تقوم لجنة بتقييمها لاختيار أفضل المشاركين أداءً.

وأشار بكر في حديث لـ "العربية.نت"، إلى أن المشاركين من مختلف الأعمار والخلفيات والوظائف، وأي شخص له الحق في التقديم وخوض التجربة والبحث عن فرصته للنجومية.

وأكد بكر، على أن النادي يستهدف إقامة 20 عرضا مسرحيا خلال العام 2013، أي بمعدل عرض كل أسبوعين، وذلك بهدف إبراز ١٠٠ موهبة جديدة، مبينا أن الـ (ستاند أب كوميدي) هو أحد الفنون الأساسية الداعمة للكوميديا والمصدر الرئيسي لبروز مواهب جديدة في عالم التمثيل والتقديم والكتابة الكوميدية، وقال: "نحن في النادي نسعى لأن نكون مدرسة مصغرة لتخريج المواهب السعودية، بالإضافة إلى هدف آخر نتشارك فيه مع الجمهور، وهو أين تذهب هذا المساء".

تجارب الأداء

من جهته ، قال رضوان الريمي، أحد المشاركين الذين خاضوا تجربة الوقوف على مسرح نادي جدة ، إن ممارسة الـ (ستاند أب كوميدي) أعقد من سرد النكت أو التمثيل الكوميدي، فهي تعبير عن مواقف شخصية وزوايا نظر ترى الهزلي في أسلوب الحياة، مشيرا في حديث لـ (العربية.نت) أن زملاءه قاموا بتشجيعه لخوض تجربة المسرح لِما رأوا فيه من موهبة وطرافة في كتابة وإلقاء النكات الساخرة.

إلا أن الريمي قال إن الوقوف على المسرح أمر مختلف تماما عن ممارسة التنكَيت مع زملاء الشلة، حيث تعلمت في النادي كيف تحضّر لفقرتك تسلسلا مخططا لكي تستحوذ على انتباه الجمهور بكلام تتصاعد طرافته لتمهد لإلقاء النكتة فتفجر المفارقة وتنتزع الضحكات، وبيّن أن على المقدم أن يكون مستعدا لتغيير تسلسل الفكرة إن حدث موقف مفاجئ في المكان، حيث إن فنان الـ (ستاند أب كوميدي) فنان شامل يكتب ويخرج ويمثل ويرتجل.



تجدر الإشارة ، إن فن الـ (ستاند أب كوميدي) بدأ يتبلور بشكل مستقل بالسعودية، مع انتشار برامج اليوتيوب بشكل كثيف ، حيث عروض المقدم الواحد أمام الشاشة والتي يؤديها مقدمون متميزون بخفة الظل، ثم تطور لينتقل إلى فقرات فكاهيه خاصة تقام في المهرجانات والملتقيات العامة.

فيما كانت ذروة انتشار هذا الفن في العام 2012 عندما أقامت أمانة منطقة الرياض و لأول مرة عروض استاند آب كوميدي بمشاركة نخبة من النجوم الشباب، والذين اشتهروا بتقديم البرامج بالتليفزيون واليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي.

