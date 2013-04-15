أب يخرج مع عائلته في نزهة ليدهس ابنته بالخطأ

دهس مواطن سعودي ابنته تحت عجلات مركبته عن طريق الخطأ ليُصاب بانهيار عصبي من هول الصدمة، بحسب ما نشرته صحيفة "الحياة" بطبعتها السعودية.

وفي التفاصيل أن المواطن اصطحب أبناءه في نزهة إلى مزرعته الخاصة في مدينة الهفوف بالأحساء، وعندما نزل جميع الأبناء من السيارة، بادر الأب إلى الرجوع للخلف من أجل إيقاف السيارة ليفاجأ بوجود جسم تحت العجلات الخلفية ليكتشف أن ابنته ذات الثلاثة أعوام ذهبت ركضاً خلف المركبة دون أن ينتبه لها.

ونقلت الطفلة إلى مستشفى الملك فهد في الهفوف، حيث تعرضت إلى كسر في الجمجمة، وخدوش وجروح ودخلت على إثرها في غيبوبة لترقد في العناية المركزة.



