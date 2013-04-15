ارتفاع نسبة ترويج المخدرات 1000% خلال 9 سنوات

ارتفعت نسبة ترويج وتهريب المخدرات في الأعوام التسعة الماضية بالسعودية بشكل مخيف وصلت إلى 1000% عما قبلها من سنوات بحسب ما قاله مدير مكافحة المخدرات في المنطقة الشرقية اللواء عبدالله الجميل ونشرته صحيفة "الشرق" السعودية.

وأوضح أن السعودية تعتبر هدفاً لصانعي المخدرات، خصوصاً من الدول التي تشهد اضطرابات أمنية، مثل أفغانستان والعراق واليمن.

وأوضح الجميل أن المملكة تواجه ثلاثة أنواع من المخدرات تُعد الأكثر انتشاراً، وهي الكبتاجون والهروين وأخيراً الحشيش الذي يعد الأسهل في التهريب ومصادره جنوب لبنان وأفغانستان والمغرب.

وتحدث الحقباني عن الطرق الجديدة التي يبتكرها المهربون مثل استخدام الطماطم والملفوف وغيرها.

وأضاف "لجأ زارعو الحشيش إلى تقنية تهجين البذور، حيث ضاعفوا نسبة المخدر في الحشيش من 20 إلى 40%، فضلاً عن إضافة مواد مسرطنة وزجاج مطحون وبودرة".

وكشف الجميل إلى لجوء تُجَّار المخدرات إلى استغلال الشحن السريع في نقل المخدرات، وبعض الأنواع ترسل إلى اليمن ثم تشحن في بضائع، مشيراً إلى ضبط 25 كيلو جراماً من الكوكايين، وصلت في شحنة سمك إلى جدة، ثم انتقلت إلى الشرقية، وبعد تتبعها اكتشف أنها دخلت إسبانيا وكان مصدرها الأصلي الإكوادور.