الجناح الصيني ينافس العطور الشرقية في جذب الزوار بالجنادرية

مع بدء العد التنازلي لختام المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الـ28 لا يزال الزوار يتدفقون بكثافة على المعارض التي تشكل القرية الثقافية للمهرجان.

وفيما يتزاحم الجمهور أمام عروض الفرق الشعبية المختلفة، يتنافس الجناح الصيني مع روائح العطور الشرقية في تحويل وجهة الزوار، إضافة لمعرض الحرف اليدوية الذي أقامته المديرية العامة للسجون للعام الثاني على التوالي تحت اسم (معرض أعمال النزلاء والنزيلات)، فعلى الرغم من وفرة العروض فإن أعمال السجناء جذبت الاهتمام كثيراً ونافست أجنحة كبيرة، وما زال المهرجان محافظاً على وفرة زواره.

ونجح جناح الصين (ضيف الشرف) في جذب الكثير من الزائرين لمشاهدة ما ضمه الجناح والتعرف على ما تمتلكه الصين من حضارة أكثر من 5 آلاف عام. وتابع الزوار التراث الصيني والعروض التي تقدم فيه والتي تشتمل على عروض وفنون رياضية وملابس ورقصات التنين والأسد والكونغ فو.

وعلى مسافة ليست بعيدة من الجناح الصيني الضخم، تتسلل روائح العطور الشرقية الفاخرة لتحول وجهة الزوار لداخل المعرض المكتظ بالقناني الزجاجية المزخرفة والتي يفوح منها سحر الرائحة العطرية الشرقية الفاخرة.

وكشف أحمد بن صالح الفائق للجنة الإعلامية في المهرجان أن عطر الورد الطائفي الذي يستخلص من الورد الطائفي لا يقل جودة عن البقية. ويقول: "يتصف عطر الورد الطائفي برائحة باردة عن بقية الورود من نوعه". ويتابع: "لابد أن يكون دهن الورد الطائفي طازجاً حتى يكون محتفظاً بعطريته المميزة".

وعن التمييز بين الأصلي والتقليد أو المركب من دهن العود، ينصح الفائق بتجربة قطرة منه في كأس من الماء وعند امتزاجه بالماء يؤكد صلاحيته، أما إذا تجمّع على شكل قطرة فهو مقلّد، وعلى شاكلته كل دهن عطري آخر.

وللعام الثاني على التوالي تقيم المديرية العامة (معرض أعمال النزلاء والنزيلات) وفي هذا العام استعانت المديرية بأحد السجناء المفرج عنهم الذي استفاد من البرامج الإصلاحية التي تقدمها المديرية للمشاركة في المعرض من خلال كتابة الأسماء على القطع الجلدية.

وسيُختتم المهرجان الوطني للتراث والثقافة يوم الجمعة المقبل. وتشهد أيامه الأخيرة زيادة في عدد الزوار، خاصة القادمين من خارج العاصمة الرياض.