جدة.. انفجار أنبوب رئيسي يهدر كميات كبيرة من المياه

انفجر أمس أنبوب مياه رئيسي في منطقة تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية" مع طريق الأمير سلطان في جدة، ما تسبب في هدر كميات كبيرة من المياه، في حين تعاني جدة من أزمة حقيقية في المياه وفق ما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية.

وأرجعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة سبب الانفجار الى عدم جاهزية شبكة التوزيع، مشيرة الى ايقاف الضخ في الانبوب بناء على طلب من الشركة الوطنية للمياه.

ونفى مدير وحدة المياه بالشركة الوطنية للمياه بالساحل الغربي المهندس عبدالله العساف حدوث انفجار في أنبوب المياه، قائلا إن ما حدث أمر طبيعي وهو إخراج للمياه من صمام غسيل وتعقيم بعد إنجاز عملية التعقيم.

وأضاف أن مثل هذا الاجراء يتبع مع أية توصيلات جديدة للتأكد من وصول المياه نقية مؤكداً ان الضخ سيستمر بشكل طبيعي ويصل للمنافذ خلال 24 ساعة بعد انتهاء عملية التعقيم.

ووصف كمية المياه التي تم إهدارها بالبسيطة وذلك بغرض الغسيل والتعقيم، وقال "التوصيلات الجديدة تحتاج إلى تجربة واختبار قبل ضخ كميات كبيرة من المياه فيها".

عدم جاهزية شبكة التوزيع

من جانبه، قال المهندس محمد عائض الثبيتي مدير عام فرع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالساحل الغربي، إن المؤسسة بدأت أمس ضخ المياه عبر الخط الجديد بعد اجتماع تنسيقي مع الشركة الوطنية للمياه، وذلك بمعدل الفي متر مكعب في الساعة كبداية لتجهيز الخط وطرد الهواء منه ومن ثم البدء في ضخ الكميات المطلوبة إلا انه تم ايقاف الضخ بسبب انفجار الأنبوب على أن يتم استئنافه من جديد بعد أن يتم إصلاحه.

وحمل الثبيتي مسؤولية استمرار أزمة المياه في جدة إلى الشركة الوطنية للمياه بسبب عدم جاهزية شبكة التوزيع.