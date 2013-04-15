مجلس الشورى يوصي بإدارة طلاق مستقلة تتبع المفتي مباشرة

أقر مجلس الشورى السعودي في جلسته الاعتيادية، اليوم الأحد، توصية بتأسيس إدارة مستقلة مختصة بشؤون الطلاق، تكون لمكتب المفتي العام، مع إحداث الوظائف اللازمة لذلك.

كما وافق المجلس على تفسير لجنة الشؤون الاجتماعية لمصطلح (قدرة العائل) في الفقرة العاشرة من المادة الأولى في نظام الضمان الاجتماعي، لتكون (قدرة الشخص)، استناداً على موارده المالية الثابتة والمستقرة على تأمين الاحتياجات المعيشية الأساسية لمن تلزمه نفقتهم شرعاً، من مسكن وملبس ومأكل ومشرب وعلاج وتعليم ومواصلات.

وطالب المجلس خلال مناقشته لتقرير وزارة الشؤون الاجتماعية بضرورة وضع قواعد محددة للقيمة المناسبة لقدرة العائل، وفقاً للتغييرات الاقتصادية في السعودية ومراجعتها دورياً من خلال نظام الضمان ولوائحه التنفيذية.

ومن ضمن قرارات اليوم طالب الأعضاء مكتبة الملك فهد الوطنية بأن تعمل على تحويل محتوياتها إلى وسائط تقنية إلكترونية يمكن تداولها بسهولة ووضعها على موقع المكتبة.

حماية المستهلك

وناقش الأعضاء خلال جلسة اليوم تقرير وزارة التجارة والصناعة، وركزوا خلال المناقشة على حماية المستهلك والغش التجاري والسلع المغشوشة، وارتفاع الأسعار.. وطالبوا بإزالة عقبات الأنظمة التي تواجه سيدات الأعمال، والعمل على تفعيل فصل الصناعة بوزارة مستقلة وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن ذلك.

وخلال عرض التقرير طالبت اللجنة بدعم جمعية حماية المستهلك مالياً مع تطوير حوكمتها المالية والإدارية والتوسع في إنشاء فروع لها في المناطق وعلى أساس القطاعات، بيد أن العضوة لطيفة الشعلان تحفظت على دعم الجمعية مالياً في ظل ما تعانيه الجمعية من خلافات داخلية بين أعضاء مجلس الإدارة واتهامات متبادلة تصل إلى المطالبة بتدخل هيئة مكافحة الفساد، كما انتقدت بدائية وتعقيد نافذة استقبال شكاوى المستهلكين.

فيما قالت عضوة أخرى: "الجمعية لا تقدم أي دور ولم تتبن أية قضية باستثناء البيانات التي تصدرها بين الفينة والأخرى"، مؤكدة أن الجمعية تحتاج إلى أكثر من الدعم المالي.