من سيدفع تكاليف الخياش؟

قرأت التصريح التالي في هذه الجريدة يوم أمس الأول: (تأمل السعودية التي تنوي القيام باستثمارات واسعة في مجال الطاقة المتجددة بتصدير الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية إلى أوروبا في فصل الشتاء حينما يؤدي انخفاض درجات الحرارة إلى تقليص الحاجة إلى تكييف الهواء في المملكة. وأوضح خالد بن محمد السليمان نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لشؤون الطاقة في مؤتمر صحفي في باريس إنه سيكون من المجدي للسعودية أن تقوم بتصدير ما يصل إلى 10 جيجاوات أو ما يعادل إنتاج 10 محطات نووية عن طريق شمال أفريقيا وإيطاليا أو اسبانيا،)

ذكرني هذا التصريح بتصريح مماثل اطلقه قبل اكثر من ربع قرن دكتور في جامعة الملك فيصل اعتقد ان اسمه بكر البكر. يقول ذاك التصريح ان المملكة تقف على بحيرة ماء حجمها يعادل مصب النيل في البحر الأبيض مدة ست مئة سنة. كان التلفزيون يردد هذا التصريح بمناسبة وبدون مناسبة وغالبا بدون مناسبة. كان يذاع مصحوبا بموسيقى تفخيمية وطنية (يا بلادي واصلي.. الله معاك واصلي.. الخ) أصيب معظمنا بالرعب خشية أن تخفس بنا الأرض ونغرق في تلك البحيرة. ستر الله صار حجم البحيرة يعادل قرو في مسجد. القرو هو اناء ماء منحوت من الحجر. كان يملأ من البازان ويتوضأ به المصلون. ثم يذهب الماء من حمام المسجد إلى الركية. الركية تعني حفرة كبيرة يتجمع فيها السيل لكي لا يداهم البيوت أما البازان فهو بزبوز كبير. والبزبوز هو الكلمة الشعبية لكلمة حنفية وسمعت مؤخرا ان كلمة حنفية جاءتنا من مصر. ركب أحد الأثرياء مصبا للماء بالصورة التي نعرفها اليوم فحرمها بعض المشايخ ما عدا مشايخ الحنفية فسميت بالحنفية نسبة للاحناف.

المصطلحات مهمة جدا في العلم والتقنية. أوضحت لكم معنى بازان ومعنى بزبوز ومصدر حنفية وزدت عليها ركية. هدفي من ذلك تزويدكم بالمصطلحات العلمية والتقنية التي استخدمها ذاك الدكتور للتأكد من وجود بحيرة ماء تحت المملكة تعادل مصب النيل ست مئة سنة.

أما بالنسبة لتقنية الطاقة الشمسية التي رأى الدكتور السليمان تصديرها لأوروبا فيستحسن أن ادلكم على اهم المصطلحات التي سوف يحتاجها الأوروبيون عند استيراد الطاقة الشمسية من المملكة. أول وأهم المصطلحات مصطلح (القايلة). وهي عز الشمس في عز الظهر في عز الصيف. وهذا هو الوقت المناسب حسب رأي الخبراء لشفط الطاقة من الشمس. ولا شك ان العمل في مثل هذا الوقت سوف يسبب كثيرا من المشاكل الصحية للعاملين وأهم تلك المشاكل أن سيصيبهم مرض يعرف ب (أبو دمغة) وهو دوخة تصيب الناس عند التعرض الطويل للشمس أما المصطلح الثالث الضروري الذي يجب على الأوربيين فهمه واستيعابه فهو يتعلق بالنقل وتوصيل الطلبات. سوف تنقل شحنات الكهرباء إلى أوروبا على حمار القايلة. وهو نوع من الحمير المخصص للعمل في اصعب الظروف كونه مزودا ببعض أدوات التبريد الطبيعية للتحرك في فترة القايلة. لذا سمي وبجدارة يستحقها (حمار القايلة). يبقى امامنا معضلة واحدة تحتاج إلى حلول خلاقة. يقول السليمان ان المملكة يمكن أن تصدر كمية كبيرة من الطاقة وهذا يعني مبالغ بمليارات الدولارات تحتاج إلى ملايين الخياش لشحنها فيها من أوروبا إلى المملكة. لا شك أن اهم سؤال في هذا المشروع هو من سيتحمل تكلفة الخياش المملكة أم أوروبا؟!



*نقلاً عن صحيفة "الرياض" السعودية