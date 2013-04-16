إعلان الفائز بجائزة "الشفافية" في السعودية الأسبوع المقبل

تعلن مؤسسة "سعفة القدوة الحسنة" في السعودية أوائل الأسبوع القادم الفائز بجائزة "الشفافية"، تلك الجائزة التي تُمنح كل عام للمؤسسات التي تطبِّق في أنظمتها الداخلية معايير الشفافية والنزاهة والعدالة والمساءلة .

وتُعتبر الجائزة من أهم الجوائز التي تسعى للحصول عليها المؤسسات لقيمتها المعنوية الكبيرة، إذ إن المؤسسة الفائزة تمر بفحص مهني دقيق لأنظمتها الداخلية ويتم مقابلة ومساءلة الجهة الفائزة عن تلك الأنظمة من لجنة منح الجائزة والأمانة العامة لمؤسسة السعفة .

يُشار إلى أن أعمال اللجنة تتسم بالاستقلالية التامة عن كافة جهات مؤسسة السعفة بما في ذلك مجلس الإدارة، ولا يحق لهم التدخل أو الاعتراض على قراراتها.

كما أن أعضاء لجنة منح الجائزة شخصيات معروفة تتمتع بسمعة قوية في النزاهة ولديهم خلفيات ذات علاقة لمهمتهم مثل المُحاسبة والقانون والتدريس.

يُذكر أن الجائزة تحجب في حال عدم توافر الحد الأدنى من المعايير المطلوبة.

وقد تم إعداد نظام الجائزة من قبل شركة عالمية وضعت تفاصيل للمعايير المطلوبة استقتها من جوائز عالمية مماثلة.