الأمير متعب: التقصير بتنفيذ الأوامر خطأ الوزراء وأنا منهم

قال الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية لـ"العربية" في برنامج "مقابلة خاصة": إن خادم الحرمين الشريفين يتابع كل ما يحدث في المملكة، وإنه وجه لهم أوامر خطية بمتابعة كل المشاريع، وإعلامه بشكل مباشر عن جميع المعوقات وخطوات التنفيذ.

وأضاف أنه في حال وجود أي تقصير أو نقص في تنفيذ الأوامر فإننا "الوزراء" نتحمل هذه المسؤولية.

وتابع أن التقصير ليس دائماً من طرفهم، ولكن في بعض الأحيان توجد معوقات خارجة عن إرادتهم، خصوصاً أن المملكة لديها الكثير من المشاريع، ولكن يوجد نقص في الشركات القادرة على تنفيذ مشاريع بحجم المشاريع المطروحة سعودياً. وأكد أن كل هذه المشاريع هي لمصلحة المواطن السعودي ولحياته. وخاطب المواطن السعودي بأنهم يعملون بكل جهدهم على تحسين حياة المواطنين، وأن الجهود المشتركة بين الحكومة والمواطن ستعطي نتائج أفضل.

وأشار إلى أنه من الضروري أن يختلط الوزراء بالناس لمعرفة مشاكلهم وإيصالها إلى الوزير المعني بهذه المشكلة، والعمل على حلها، كما أشار إلى أن التنسيق بين الوزراء أفضل من قبل بكثير.

وتحدث الأمير عن مهرجان الجنادرية وأهميته الكبيرة بالنسبة للمملكة، وعن اهتمام الملك عبدالله شخصياً بهذا المهرجان والعمل على توسيعه وتطويره بشكل دائم.

وقال إن مهرجان الجنادرية (التراث الشعبي) ساهم بشكل كبير في تذكير الأبناء بما قام به الآباء وبفضلهم عليهم.

وحول إمكانية إبقاء المهرجان طوال العام أشار إلى أن الأمر صعب للغاية ولا يمكن إنجازه.

وعن أهداف المهرجان قال الأمير إن خادم الحرمين الشريفين هو من أطلق فكرة حوار الأديان والحوار الوطني، والمهرجان يقوم بدور شبيه.

وأشار إلى أن المهرجان يستقبل الكثير من الأدباء والمفكرين، ولا يغلق أبوابه أمام أي واحد منهم حتى لو كان يختلف مع سياسة المملكة وتوجهاتها، وعلى العكس من ذلك فإن المهرجان، بحسب ما قال الأمير، قام بدور إيصال المعلومات الصحيحة للعديد من المفكرين حول السعودية بدلاً من الأفكار المغلوطة التي كانت لديهم عن السعودية.