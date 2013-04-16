العاهل السعودي يندد بالأعمال "الإرهابية" في بوسطن

عبّر العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مساء الثلاثاء، عن شجبه الأعمال "الإرهابية" في بوسطن، مشيراً إلى أن من قام بذلك "يمثل نفسه، فلا دين أو أخلاق تقبل" هذا الأمر.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس) عن الملك قوله في برقية للرئيس الأميركي باراك أوباما: "نشجب هذه الأعمال الإرهابية المشينة التي تستهدف عادة الأبرياء العزل، وتقوم بها فئة مجرمة آلت على نفسها إلا أن تكون عدواً لكل الاعتبارات الإنسانية".

وأضاف: "نؤكد أن من قام بهذا العمل لا يمثل سوى نفسه، فلا دين ولا أخلاق ولا قيم تقبل بذلك".

كما قدم تعازيه لأسر الضحايا وشعب الولايات المتحدة باسم شعب وحكومة السعودية.

وقد أوقع تفجير بوسطن، أمس الاثنين، ثلاثة قتلى، وأكثر من 170 جريحاً، 17 منهم في حالة حرجة.