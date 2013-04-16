تبوك.. إحباط تهريب 1120 حبة كبتاجون مخبأة في "عقال"

ضبط رجال جمرك الدرة بمنطقة تبوك محاولة تهريب 1120 من الحبوب المخدرة "كبتاجون" مخبأة في "عقال" يرتدية المهرب بحسب ما نشرته صحيفة "الرياض" السعودية.

وقال مدير عام جمرك الدرة المكلف نايف الحربي إنه "عند قيام المراقب الجمركي بإجراء التفتيش الذاتي على المهرب ومتعلقاته الشخصية، لاحظ أن وزن العقال الذي يرتديه أكثر من المعتاد رغم حياكته مصنعياً، وبعد فتحه عثر على حبوب الكبتاجون المخدر بداخله".

وأحبطت قوات حرس الحدود أيضا في قطاع حالة عمار محاولة تهريب 200 ألف حبة مخدر حيث أوضح نائب المتحدث الإعلامي بحرس الحدود بمنطقة تبوك النقيب عبدالله بن سعد الطيار أن الدوريات رصدت أشخاصا متسللين عبر الحدود سيراً على الأقدام، وتمت متابعتهم والقبض عليهم وضبط ما بحوزتهم من حبوب مخدرة.