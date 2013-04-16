خبير سعودي توقع زلزال إيران قبل أسبوع

استضافت قناة "العربية" في التاسع من هذا الشهر خبيراً سعودياً للحديث عن زلزال كان قد ضرب إيران في ذلك الوقت، إلا أنه في معرض حديثه توقع أن يضرب زلزال شرق الخليج العربي وإيران خلال أسبوع.

وهو ما حدث اليوم الثلاثاء، حيث ضرب زلزال عنيف بقوة 8 درجات على مقياس رختر إيران موقعاً أكثر من 40 قتيلاً والمئات من الجرحى. وقد شعر سكان دول الخليج بالزلزال، كما أفاد مسؤولون بباكستان بوقوع خمسة قتلى على الأقل.

وكان الدكتور عبدالله العمري، رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض والمُشرف على مركز الدراسات الزلزالية، قد توقع أن تشهد منطقة شرق الخليج العربي، زلزالاً يصل قوته إلى 7.5 درجة على مقياس ريختر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحسب الدراسات الإحصائية للنشاط الزلزالي في المنطقة.

وأشار العمري إلى أن تبعات ذلك الزلزال من الهزات الأرضية ستلحق الضرر بعدد من المباني والأبراج في منطقة الخليج وتحديداً في المنطقة الشرقية من السعودية.

وطالب العمري في حديثه بتعديل كود البناء للمنشآت كي تكون مقاومةً للهزات الأرضية، مضيفاً: "البعض يتعذر بأن الهزات الأرضية لا تحدث إلا كل 50 عاماً، ولكنها في حال وقعت بدرجات معينة فإنها ستخلف أضراراً في الأرواح والممتلكات تستدعي إعادة إعمار البنية التحتية من الصفر، لذلك لابد من الأخذ بالاعتبار في عمليات التصاميم والإنشاء مراعاة ذلك".

كما طالب بإنشاء إدارة مركزية للكوارث في حال وقعت كما هو معمول به في أميركا واليابان وعدد من الدول، معتبراً منطقة الخليج العربي والمنطقة الشرقية تحديداً بالمنطقة الحساسة جداً، خصوصاً أنها تضم مرافق ومنشآت بترولية وبتروكيماوية من الوارد تأثرها، وأشار إلى عمليات دراسة المواقع قبل إنشاء أي منشأة، خاصة المدن الصناعية أو المدن الاقتصادية وغيرها من المرافق الحيوية والذي عدَّها أمراً أساسياً جداً لا يمكن إهماله، ومن المفترض أن يتم النظر إليه كأحد الجوانب الأساسية لإقامة أي مشروع.