رجال الهيئة وإثارة اللغط!

قبل يومين كتبت مقالا بعنوان هل نحن نعيش برأسين يدور حول اصطدام قرارات الدولة مع مرافق الدولة وكان من نماذج ذلك الاصطدام ما أحدثه رجل الهيئة من لغط في الجنادرية.



وكانت الأخبار حينها أن رجل الهيئة تدخل لمنع غناء سوف تقوم به إحدى المطربات في الجناح المخصص لبلادها إلا أن المشاهد المتوالية التي تم بثها عبر وسائل الاتصال بينت بوضوح أن ما قيل لم يكن صحيحا، وأن رجل الهيئة اخترق العرض لمنع رقصة شعبية يؤديها مجموعة من الرجال مثلها مثل كل رقصاتنا التي نتمايل عليها في كل مناطق المملكة.



أي أن تدخل رجل الهيئة لم يكن موفقا بتاتا فقد أحدث لغطا وأبقى في أذهان الناس أن الجنادرية محل لرقص النساء وتمايلهن بينما ما تمت مشاهدته من اكتمال مشهدية اللقطة منذ دخوله واعتراضه إلى أن أمسك به رجال الحرس أثبت الادعاء وثبت استهداف وتشويه مهرجان ضخم تبنته الدولة منذ زمن بعيد وظل خلال سنوات طويلة يؤسس وجودا ثقافيا يحسب للبلاد.



وللأسف الشديد فقد تحولت مناسباتنا الثقافية الكبرى إلى مجال للتشويه واستهدافها استهدافا مباشرا وتحميلها كل نعوت الفسق من قبل فئات لا يرضيها بتاتا أن تتحرك البلد إلى الأمام من خلال تبني المعرفة والالتحام مع العالم ثقافيا ومعرفيا، إذ ظل معرض الرياض الدولي للكتاب ومهرجان الجنادرية محل انتقادات وافتراء في القول من قبل فئات بعينها.



وفي كل عام لنا حكايات وأقاويل تلصق بمهرجاناتنا الثقافية وكان آخرها ما أحدثه رجل الهيئة بالادعاء أنه تدخل ليمنع فنانة من أداء وصلة غنائية.!



وإذا تجرأ فرد من رجال الهيئة على إحداث كل ذلك اللغط بادعاء ما لم يكن موجودا وداخل مؤسسة حكومية، فهناك من رجال الهيئة ــ وبعيدا عن الأماكن الرسمية ــ يحدثون فوضى ولغطا كبيرين في المواقع العامة بناء على اجتهاداتهم الخاصة حتى إذا أثيرت تلك الأفعال على المستوى الإعلامي تم التنكر لها.!



وقد تابعت ما قاله معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في زيارته لأعضاء الهيئة في الجنادرية واختتام حديثه لهم بالدعاء الذي أشار فيه إلى أن هناك من يتربص بالقائمين على شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأجل زجهم في أمور ليست لهم وليسوا لها، فهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ومن المنكر أن يسمعوا لواشٍ أو مضلل كذاب يريد الإضرار بهذه الشعيرة والقائمين عليها.



وفي قول معاليه تأكيد أن هناك من يتربص بالهيئة بينما واقع الحال أن بعض رجال الهيئة هم من يتربصون بأنفسهم من خلال إحداث أخطاء جسيمة وحين تنشر أفعالهم في وسائل الإعلام يقف الرأي العام ضد تلك الأفعال الصادرة من جهاز من أجهزة الدولة فكما يستنفر الرأي العام ضد خطأ طبي أو غلاء في الأسعار أو شح في المياه، فمشاعر الرأي العام لا تحارب تلك الأجهزة بل تحارب أداءها.. ولم نسمع أن مسؤولا من وزراء أو مديري عموم خرج إلى الإعلام ليقول إن وزارتي مستهدفة ومتربص بها وكما أن الهيئة جهاز حكومي فلا أحد يتربص بها وإنما بعض رجالها هم من يظهرون اعوجاجا في أداء عملهم يجعلهم محل انتقاد الرأي العام.



دربوا رجالكم ــ يا معالي الرئيس ــ بالصورة التي تجعل هذه الشعيرة آمرة بالمعروف.!.

*نقلاً عن صحيفة "عكاظ" السعودية