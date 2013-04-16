طفولة على مقصلة الأمية

أتذكر قصة رواها لي أحد الأصدقاء عن أحد المبتعثين السعوديين للدراسات العليا، فقد وصل المبتعث إلى دولة أوروبية وبرفقته طفلان دون سن الدراسة وحين وصلا إلى سن دخول المدرسة بحسب قانون تلك الدولة فوجئ باتصال من جهة رسمية تستفسر منه أن طفليه قد وصلا بتأريخ كذا والآن بلغا سن دخول المدرسة لكن السجلات لا تشير إلى ذلك فأجاب بأنه لا يرغب تدريسهما هناك، وكان رد الجهة المتصلة بسيطا ومباشرا وحاسما بأن القانون لا يسمح بذلك، فإما أن يدخلا المدرسة أو يتدبر أمر عودتهما إلى وطنه خلال مهلة محددة، فظن أن الأمر لا يزيد عن مبالغة أو مجرد كلام لن ينفذ لكنه فوجئ في يوم نهاية المهلة بموظفي إدارة الهجرة يطلبون حضوره فورا، وحين حضر كان أمامه خياران لا ثالث لهما إما دخولهما المدرسة أو سفرهما فورا.



تذكرت تلك القصة الحقيقية وأنا أقرأ خبر عكاظ يوم أمس عن مشروع إلزامية التعليم للأطفال من سن 6 إلى 15 سنة، الذي تطمح وزارة التربية والتعليم مع 9 وزارات وهيئات وعدد من الجهات ذات العلاقة إلى تطبيقه العام المقبل بعد أن انتهت من إعداده اللجنة العليا لسياسة التعليم وضمنته عددا من الضوابط والعقوبات منها وضع بند في صك الزواج أو العقد بأن الزوج ملزم بتعليم أبنائه وبناته، وكذلك معرفة مصير الأبناء ما بين سن 6 إلى 15 سنة المقيدين في سجلات وزارة الداخلية ولم يقيدوا في وزارة التربية والتعليم لماذا لم يدرسوا وأين كان أولياء أمورهم، وأيضا الطلب من وزارة المالية بأن توقف جميع المعاملات الإلكترونية عن الشخص أو أولياء الأمور غير الراغبين في تعليم أبنائهم حتى يلتحقوا بالمدرسة، إضافة إلى مساعدة الأسر الفقيرة لتعليم أبنائها. وقد رفعت اللجنة هذا المشروع إلى المقام السامي رغم أن هناك قرارا سابقا لمجلس الوزراء بهذا الخصوص، وعلى أي حال نتمنى أن تأتي الموافقة سريعا وأن تتعاون كل الوزارات وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم لتنفيذه دون تسويف أو تراخ أو تهاون.



والسؤال الذي يمكن أن يسأله أحد من خارج مجتمعنا هل يعقل أن يوجد لدينا أطفال لا يدخلون المدرسة بسبب العقول المتخلفة لآبائهم أو كونهم ضحايا الخلافات الأسرية أو الفقر؟ الجواب نعم، والأنكى منه أنه لا يوجد تدخل حاسم لإنقاذ الطفولة المحكوم عليها بالإعدام رغم أن المملكة موقعة على جميع اتفاقيات حقوق الطفولة التي نشدد على ضرورة تطبيقها عمليا وليس مجرد التوقيع البروتوكولي عليها.

*نقلاً عن صحيفة "عكاظ" السعودية