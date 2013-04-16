عودة قطارات البضائع بين الدمام والرياض للعمل

أعادت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في السعودية تسيير رحلات قطارات البضائع بين الدمام والرياض، والتي أوقفت بصورة مؤقتة في أعقاب جنوح أربع عربات شحن وخروجها عن مسارها في ساعة مبكّرة من صباح أمس الاثنين.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة الناطق الإعلامي بالمؤسسة محمد أبوزيد أن جهود الفريق الفني المكلف بمتابعة جنوح العربات تمكن من تحرير الخط الحديدي وفتحه أمام حركة قطارات البضائع عند الساعة 1:30 صباح اليوم.

وأكد أن الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس محمد السويكت وجَّه بإعداد تقرير متكامل عن الحادثة يتضمن الأسباب التي أدت لذلك ويحدد مسؤولية جميع الأطراف والتوصيات المقررة بهذا الشأن ورفعه في أسرع وقت ممكن.