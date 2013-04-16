مساعد "الشورى": سمح للصحافيات بحضور الجلسات وليس تصويرها

أكد مساعد رئيس مجلس الشورى، فهاد بن معتاد الحمد لـ"العربية.نت"، حقيقة السماح للصحافيات السعوديات لأول مرة بحضور الجلسات، مؤكداً أنها "بغرض حضور الجلسات وليس تصويرها"، مؤكداً أن ذلك سمح به بعد إقرار دخول عضوات مجلس الشورى.

وأضاف حمد "هناك شرفات مفتوحة مخصصة للصحافيات للجلوس فيها، وأنه من حقهن بالطبع حضور المؤتمر أو اللقاء الصحافي الذي يعقده المجلس".

كما نفى أن يكون المجلس قد طالب في الفترة الماضية أو لديه أي توجه حالياً بطلب صلاحيات معينة". ، مؤكداً" إن حصول شيء كهذا يكون شخصياً من بعض الأعضاء على المستوى الفردي دون أن يتبنى المجلس ذلك"، مؤكداً أن الأمر يرجع للقرار السيادي، المقام السامي هو الجهة الوحيدة التي تستطيع ذلك".

وحول حجب توصية "بدل السكان" التي تردد أنها حجبت لخروج المهندس محمد القويحص من المجلس أوضح قائلاً" أرجو ألا يستمر الخلط بين الأمور، في أنظمة المجلس أي توصية تطرح ويكون صاحبها غائباً سواء خارج المجلس أو حتى ليس على "مقعده" حينها لا يتم النظر إليها، فالعبرة ليس بانتهاء وجود العضو في المجلس أو لا؟".

جوازات السفر الدبلوماسية

وعن مشروع نظام جوازات السفر الدبلوماسية قال "هو مكون من 16 مادة، وورد إلى مجلس الشورى لدراسته بعد مضي شهرين من بداية السنة الرابعة للدورة الخامسة، ولم يكن وليد السنة السادسة للمجلس، إذ درسته لجنة الشؤون الخارجية، ومن ثم أدرج ضمن جدول أعمال المجلس".

وأكد أن المجلس درسه بعد أن دُرِس في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بناء على الأمر السامي القاضي بدرس تقديم مزايا معنوية لبعض المسؤولين في الدولة ممن تولوا مسؤوليات مهمة وحساسة حال إحالتهم إلى التقاعد، ومراجعة نظام جوازات السفر السياسية والخاصة الصادر في العام 1392هـ والمعمول به حالياً، والذي ينص على استمرار جوازات السفر الدبلوماسية بعد الإحالة إلى التقاعد للوزراء ومن في مستواهم".

وأضاف "أما موظفو المرتبتين الممتازة والـ15 وأعضاء الشورى عليها - ورتبتا فريق ولواء، فيحق لهم الحصول على جوازات سفر دبلوماسية خلال فترة عملهم، أما بعد الإحالة إلى التقاعد فيحصلون على جوازات سفر خاصة".