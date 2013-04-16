هيئة حقوق الإنسان "قلقة" من تزايد حالات العنف الأسري

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان ارتفاع حالات العنف الأسري خاصة ضد المرأة والطفل، وهو ما اعتبره أمراً مقلقاً بالنسبة للمسؤولين في الهيئة، بحسب ما نشرته صحيفة "الوطن" السعودية.

وتحدث العيبان عن ازدياد حالات العنف ضد النساء والأطفال، مؤكداً أنه أمر مقلق وأنهم في الهيئة يعملون على التثقيف للحد منه عبر برامج التوعية، وأوضح أنه من البرامج التي استحدثتها برنامج يستهدف الأطفال لمدة سنة طُبق في منطقة مكة المكرمة، وسيعمم على بقية الفروع والمناطق.

وأكد العيبان خلال افتتاح أمير منطقة حائل الأمير سعود بن عبدالمحسن فرع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بمجمع الإدارات الحكومية، أن عمل الهيئة تكاملي ولا يتقاطع مع أي من الجهات الحكومية الأخرى، وأن الهدف منه هو خدمة المواطن والمقيم على حد سواء، مضيفاً أن الهيئة تستقبل الشكاوى والملاحظات وتعمل على حلها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وتابع أن الهيئة ماضية في افتتاح فروع جديدة في كل من مناطق المدينة المنورة، القصيم، تبوك، وجازان، وذلك سعياً منها في خدمة المواطن وتلبية متطلباته، والعمل على رفع الوعي بحقوق الإنسان.