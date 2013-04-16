8 فرق إطفاء تشارك في إخماد حريق "رد سي" مول بجدة

شاركت 8 فرق إطفاء في إخماد حريق اندلع في مطاعم بالدور الثاني من مركز "رد سي" مول التجاري في جدة، حيث غطى الدخان الكثيف الموقع كما تمت الاستعانة بأربع سيارات إنارة وصهاريج مياه مدنية مع تواجد الهلال الأحمر والدوريات الأمنية، وقامت إدارة المول بإخلاء المتواجدين في بداية اندلاع الحريق الذي صاحبته كثافة دخانية عالية انتشرت في ردهات المكان، بحسب ما نشرته صحيفة "المدينة" السعودية.

ووقع الحادث في سقف ممر منطقة المطاعم بالمركز التجاري الواقع في الجزء الشمالي الشرقي بالدور الثاني، وكان اشتعال النيران محصورا بين السقف العلوي والمستعار في حاملات تابعة لتمديدات كهربائي تابعة لمحلات تجارية.

وساهم وجود اللهب في مناطق غير مكشوفة في انهيار أجزاء من السقف المستعار، مما أدى إلى انتشار النيران وزيادة الأدخنة المتصاعدة والترسبات الكربونية الكثيفة، كما عملت وسائل السلامة في المجمع والمتمثلة في أنظمة الإطفاء والإنذار وساهمت في احتواء الحريق كما عملت فرق الإنقاذ في البحث عن محتجزين في منطقة الحريق.

ونتج عن الحادث حالات اختناق بسيطة بين أفراد الحراسات تم علاجها بالموقع عن طريق الهلال الأحمر، كما تم إعداد محضر مشترك مع مدير وحدة البلاغات والمتابعة في بلدية ابحر الفرعية، لإكمال اللازم من قبلهم حيال إتلاف المواد الغذائية المتضررة من جراء أدخنة الحريق.

وجاري التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق وتم التحفظ على الموقع لحين حضور خبير الحرائق.