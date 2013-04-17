"يوتيوب" يحذف فيديو لشابين يحرقان قطة

أثار مقطع فيديو لشابين من منطقة مكة يقومان بإحراق قطة، ردود فعل غاضبة كثيرة بين المشاهدين ومواقع التواصل الاجتماعي وصلت إلى قيام موقع "يوتيوب" بحذفه تماماً، بعد أن استمر بضع ساعات فقط، بحسب ما نشرته صحيفة "الشرق" السعودية.

ويعرض الفيديو، الذي رفع على اليوتيوب عن طريق برنامج "الكيك" مساء أمس الأول، قيام أحد الشابين بسكب الديزل على القطة وإشعال النار فيها، وقام الآخر بتصوير الحدث، بينما كانت القطة تصرخ وتحاول الهروب من موقع إلى آخر، إلى أن احترقت بالكامل.

وتداول المغردون في تويتر الفيديو قبل حذفه بالكثير من الاستهجان والغضب، قائلين "حسبي الله ونعم الوكيل"، فيما وصف البعض الشابين بأنهما ليسا من البشر، كونهما يستعرضان قوتهما على قطة ضعيفة.

وكان الدكتور سعود كاتب، عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالعزيز قد طالب بتقديم الشباب وأصحاب المقاطع التي تحتوي على عنفٍ ضد الحيوانات للمحاكمة، وأن يتم اتخاذ موقف صارم حيال نشر العنف عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة.