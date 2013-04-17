25 نادياً رياضياً نسائياً تسعى للحصول على الترخيص

جاء خبر قيام الجهات المتخصصة بمنح تراخيص للأندية الرياضية النسائية التي لم يكن يسمح بها سابقاً مفرحاً للكثيرين، خصوصاً القائمين على هذه الأندية، حيث اتجه 25 نادياً رياضياً نسائياً في السعودية للحصول على تراخيص، بحسب ما نشرته صحيفة "الحياة" بطبعتها السعودية.

وأوضحت رئيسة نادي "يونايتد جدة" لينا المعينا أن القطاع الرياضي النسائي ابتهج بخبر منح أنديتهن الرياضية تراخيص، مشيرة إلى مدى أهمية منح الترخيص الذي يشير إلى وجود وعي بأهمية الرياضة وممارستها.



وأكدت المعيا وجود كوادر نسائية قادرة على إدارة الأندية النسائية، مطالبة بضرورة الرقابة عليها، خصوصاً من الناحية التربوية.

وكشف أعضاء النادي الرياضي النسائي التابع لجامعة الملك عبدالعزيز في جدة عن ارتفاع أعداد الطالبات المتقدمات للاشتراك في النادي الرياضي، رغبة منهن في الرياضة وممارستها، إذ بلغ عدد المتقدمات خلال الفصل الدراسي الأخير نحو 500 طالبة.

وأكدت "كابتن" نادي جامعة الملك عبدالعزيز في جدة رقية الزهراني تزايد أعداد الطالبات بعد تفعيل التسجيل الإلكتروني للنادي الرياضي لسهولة التسجيل عبر الإنترنت، مؤكدة أن الفتيات لديهن حماسة شديدة للالتحاق بالأندية الرياضية الخاصة بالجامعة أو خارجها.

وأوضحت أن جدة تضم نحو 20 نادياً نسائياً رياضياً في مختلف أنواع الرياضة، خصوصاً كرة السلة والكرة الطائرة، وتحتضن مدينة الرياض ثلاثة فرق نسائية لكرة القدم، وأما المنطقة الشرقية فتضم فريقين لكرة السلة، إضافة إلى فريق للكرة الطائرة تابع لشركة "أرامكو السعودية".

وأكدت المساعدة في إدارة النشاط الرياضي في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة مها الهجرسي أن عدد المدربات في النادي الرياضي يبلغ تسع مدربات في مختلف أنواع الرياضة والعروض الترفيهية، مستثنية من ذلك رياضة حمل الأثقال وكرة القدم والسباحة.