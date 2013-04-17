80% من السجون النسائية تضم عسكريات برتبة "وكيل رقيب"

تحتل المرأة العسكرية السعودية العاملة في السجون النسائية رتبا عديدة حيث تضم 80% من السجون الكبيرة بالمملكة عسكريات برتبة "وكيل رقيب" وفق ما أكده المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون العقيد أيوب بن نحيت ونشرته صحيفة "الوطن" السعودية.

وقال بن نحيت "المرأة العسكرية استطاعت التدرج في الترقيات الوظيفية منذ بداية عملها، فمن رتبة جندي مروراً بعريف استطاعت العسكرية السعودية أن تصل إلى رتبة "وكيل رقيب"، وهي أعلى رتبة وصلت إليها حالياً" مؤكدا أن ترقية العسكريات تتم بشكل نظامي وفقاً للشروط النظامية للترقية لكل مستحقة بموجب النظام المطبق على الجنسين.

وأوضح ابن نحيت أن المديرية تولي الجانب التدريبي الخاص بالعسكريات اهتماما كبيرا وعناية بالغة إيمانا منها بأهمية هذا الجانب في تطوير العمل والعاملين، حيث يتم تأهيل العسكرية وهي على رأس العمل وفق خطط تدريبية مرسومة، تنظم من قبل إدارة مختصة بتدريب وتأهيل العاملين بالسجون.

كما أكد ابن نحيت أن هناك تعاونا مستمرا مع عدة جهات تدريبية متخصصة في هذا المجال مثل مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر التابع للجامعات، وكذلك الكليات التابعة لوزارة التربية والتعليم وبعض الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة والمراكز الأهلية التدريبية، مضيفا أنه يتم التنسيق مع هذه الجهات حيال عقد برامج تتماشى مع طبيعة العمل بالسجون ومدى احتياج العسكرية للتدريب في بعض المهارات، كما أن هناك دورات تعقد بشكل مستمر بالتعاون مع جامعة نايف العربية.

